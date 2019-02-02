【中美貿易戰】傳國企已下單買百萬噸大豆　庫德洛：磋商氣氛良好

路透社周五（1日）引述知情人士報道，在中美官員結束高級別貿易磋商的一天之後，有中國國營企業已下單購買美國大豆，總額至少100萬噸，甚或多達220萬噸。 至於美國白宮經濟顧問庫德洛周五表示，磋商氣氛良好，中方也積極回應美方關注的核心議題。

路透社引述3位來自貿易界的消息人士指，超過一間中國國企已下單購買大量美國大豆，並會在4月至7月付運。但3位消息人士所說的總額並不相同，有1位消息人士指總額約為220萬噸，另外2位消息人士則指是100萬至150萬噸大豆。

美國白宮經濟顧問庫德洛接受電視台訪問時指，磋商氣氛良好，中方積極回應美方關注的議題，包括強迫技術轉移等，他又指討論比以往更加具體，但目前還有很多功夫要做，還未能把討論寫成協議。

中美官員周三至周四（1月30日至31日）在華盛頓舉行貿易談判，美國總統特朗普（Donald Trump）會後在白宮會晤中方代表團團長、中國國務院副總理劉鶴。雖然雙方未有達成協議，但劉鶴承諾中方會購買多500萬噸美國大豆。

中方代表團當時並向特朗普轉交來自國家主席習近平的信件，習近平在信中表示期望在90日「休戰期」內會面，並在限期前達成協議。特朗普則對北京願意購入美國商品表示欣賞，指要與中國達成非常大的協議。

中國以往每年向美國購買超過3000萬噸大豆，但受到貿易戰影響，2018年數量降至650萬噸。