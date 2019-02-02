美中西部回暖溫差高達25度　芝加哥升至零下5度　民眾：仿佛春天

美國中西部本周受到「極地渦旋」（Polar Vortex）侵襲，創下攝氏零下49度低溫紀錄，迄今至少21人死亡。來到周五（1日），中西部至東北部氣溫急速回暖，芝加哥由攝氏零下30度升至零下5度，溫差達25度。

極地渦旋：美國中西部受「極地渦旋」影響，陸空交通嚴重受阻，釀21死。這股寒流過境後，2月1日至4日，氣溫將回升至攝氏4.4度至10度。（路透社）

受「極地渦旋」影響，芝加哥周四還一度錄得降至攝氏零下30度的低溫，周五卻已升至攝氏零下5.5度。當地一名身穿衛衣的居民稱「感覺像春天」。

現年40歲的電纜工人Brian Stachovic表示，自己周四（1月31日）在戶外工作5分鐘，手指及腳趾便冷到麻痺，不得不進屋以免凍傷，「今天則感覺正常」。

預計周末至下周一（4日），南新英格蘭至中西部北部地區的氣溫將升至攝氏4.4度至10度。美國阿庫氣象公司（Accuweather）資深氣象學家（Bob Smerbeck）表示：「刺骨的冷空氣將移向加拿大。」

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家赫爾利（Brian Hurley）表示：「冷空氣並無飄向他方，只是蒸發而已。氣溫將從周四清晨的攝氏零下29度，到周一回升至近攝氏10度以上，宛如一波熱浪來襲。」

（路透社／中央社）