【極地渦旋】美警fb貼圖「拘捕」《魔雪奇緣》Elsa　網民踢爆偷圖

近日美國受極地渦旋(Polar Vortex)侵襲,極端嚴寒天氣席捲中西部,部分地區溫度低見攝氏零下54度。伊利諾伊州麥克林縣警方苦中作樂,日前(30日)在facebook上載兩張《魔雪奇緣》(Frozen)女主角Elsa被鎖上手扣押上警車的照片,笑稱Elsa已被捕兼不准保釋,暗示可以操控冰雪的Elsa不可再搞事。帖子火速被瘋傳,有媽媽指女兒看到Elsa「被捕」後哭了,但亦有眼利網民踢爆警局偷圖,麥克林縣警局其後在fb發帖致歉,承認他們沒有照片的版權,「由於伊利諾伊州正受嚴寒天氣侵襲,我們只想讓大家輕鬆一下」。

極端嚴寒天氣席捲美國中西部,伊利諾伊州麥克林縣警方在fb專頁出抽水帖文,笑稱E《魔雪奇緣》Elsa已被捕,怎料快速被網民踢爆警方偷圖。(fb專頁「McLean Police Department」截圖)

近日美國出現極端嚴寒天氣,受極地渦旋(Polar Vortex)侵襲,寒流席捲美國中西部,明尼蘇達州部分地區溫度更錄得攝氏零下54度,比南極零下31度更寒冷,三分之二美國彷彿置身雪國,寒流至今造成至少21死。

伊利諾伊州麥克林縣警方(McLean Police Department)日前(30日)在fb專頁發帖,搞笑地表示受極度嚴寒天氣影響,所有罪行及愚昧行為已被取消,更指連《魔雪奇緣》的Elsa也被南卡萊納州哈那汗市警局拘捕,並附上2張Elsa被警察鎖上手扣押上警車的照片,相中扮演Elsa的女子看似相當生氣,不憤被警察拘捕,絕對交足戲。

幽默的帖子火速引起網民注意,有媽媽表示向女兒展示照片,但女兒卻哭了半小時,另一媽媽則上載女兒扮演Elsa的照片,笑指警局「拉錯人」,亦有人改了《Let it Go》歌詞,「讓她走!讓她走! 」(Let her go! Let her go!)。不過有眼利網民發現魔鬼細節,指這是4年前由南卡羅萊納州哈那汗市(Hanahan)警方拍攝的惡搞照,踢爆麥克林縣警局偷圖。

原來2015年肯塔基州警方已經曾以「把天氣變得寒冷」的罪名,對Elsa發出通緝令,其後攝影公司「Sakalas Photography」受啟發,邀請哈那汗市警方合作拍攝一輯警察拘捕Elsa的照片,成功引來網民瘋傳。

美國嚴寒天氣:明尼蘇達州(Minnesota)部分地區1月30日氣溫低至攝氏零下48度,比南極的零下31度更凍。1月29日,有大學生冒寒在河旁邊緩步跑,冰霜蓋臉。(美聯社)

對於被指偷圖,麥克林縣警方一日內終於跪低,再次在fb專頁發帖承認錯誤,表示照片的確來自哈那汗市警方,就事件引起公眾誤會致歉,並解釋指因為伊利諾伊州正受寒流吹襲,他們為了讓市民輕鬆一下才這樣做,希望公眾見諒。

