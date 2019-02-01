【極地渦旋】美警fb貼圖「拘捕」《魔雪奇緣》Elsa　網民踢爆偷圖

近日美國受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，極端嚴寒天氣席捲中西部，部分地區溫度低見攝氏零下54度。伊利諾伊州麥克林縣警方苦中作樂，日前（30日）在facebook上載兩張《魔雪奇緣》（Frozen）女主角Elsa被鎖上手扣押上警車的照片，笑稱Elsa已被捕兼不准保釋，暗示可以操控冰雪的Elsa不可再搞事。帖子火速被瘋傳，有媽媽指女兒看到Elsa「被捕」後哭了，但亦有眼利網民踢爆警局偷圖，麥克林縣警局其後在fb發帖致歉，承認他們沒有照片的版權，「由於伊利諾伊州正受嚴寒天氣侵襲，我們只想讓大家輕鬆一下」。

極端嚴寒天氣席捲美國中西部，伊利諾伊州麥克林縣警方在fb專頁出抽水帖文，笑稱E《魔雪奇緣》Elsa已被捕，怎料快速被網民踢爆警方偷圖。（fb專頁「McLean Police Department」截圖）

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近日美國出現極端嚴寒天氣，受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，寒流席捲美國中西部，明尼蘇達州部分地區溫度更錄得攝氏零下54度，比南極零下31度更寒冷，三分之二美國彷彿置身雪國，寒流至今造成至少21死。

伊利諾伊州麥克林縣警方（McLean Police Department）日前（30日）在fb專頁發帖，搞笑地表示受極度嚴寒天氣影響，所有罪行及愚昧行為已被取消，更指連《魔雪奇緣》的Elsa也被南卡萊納州哈那汗市警局拘捕，並附上2張Elsa被警察鎖上手扣押上警車的照片，相中扮演Elsa的女子看似相當生氣，不憤被警察拘捕，絕對交足戲。

幽默的帖子火速引起網民注意，有媽媽表示向女兒展示照片，但女兒卻哭了半小時，另一媽媽則上載女兒扮演Elsa的照片，笑指警局「拉錯人」，亦有人改了《Let it Go》歌詞，「讓她走！讓她走！ 」（Let her go! Let her go!）。不過有眼利網民發現魔鬼細節，指這是4年前由南卡羅萊納州哈那汗市（Hanahan）警方拍攝的惡搞照，踢爆麥克林縣警局偷圖。

原來2015年肯塔基州警方已經曾以「把天氣變得寒冷」的罪名，對Elsa發出通緝令，其後攝影公司「Sakalas Photography」受啟發，邀請哈那汗市警方合作拍攝一輯警察拘捕Elsa的照片，成功引來網民瘋傳。

美國嚴寒天氣：明尼蘇達州（Minnesota）部分地區1月30日氣溫低至攝氏零下48度，比南極的零下31度更凍。1月29日，有大學生冒寒在河旁邊緩步跑，冰霜蓋臉。（美聯社）

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對於被指偷圖，麥克林縣警方一日內終於跪低，再次在fb專頁發帖承認錯誤，表示照片的確來自哈那汗市警方，就事件引起公眾誤會致歉，並解釋指因為伊利諾伊州正受寒流吹襲，他們為了讓市民輕鬆一下才這樣做，希望公眾見諒。

（綜合）