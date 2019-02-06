特朗普國情咨文內容詳解　自誇自讚以外還有什麼

美國總統特朗普周三（6日）發表國情咨文，演講時間接近1個半小時。特朗普報告內容包括了他過一年的「輝煌」政績、重申非法入境問題嚴重，須建邊境圍牆、並稱自己成功扭轉不公平貿易。特朗普特意以二戰為題，宣稱美國自古至今皆偉大。以下是他的國情咨文綜合內容及解說。

特朗普發表國情咨文，以「美國偉大」貫穿全文，貫徹了他的「美國第一」主義。（路透社）

演講開始特朗普先以「美國第一」為題，從歷史，多個領域說明美國從古至今「領先全球且偉大」。特朗普先後感謝了參與了阿波羅11號登月的太空人艾德靈（Buzz Aldrin），及在二戰中參與諾曼第登陸的3名軍人，他們都以嘉賓身份出席國情咨文會。

美國每天都取得勝利

特朗普表示：「以20世紀美國向世界展示拯救自由、改變科學、重新定義了中產階級的生活水平。」「現在我們必須大膽勇敢地，揭開偉大美國冒險的下一章，為21世紀創造新生活標準。」

特朗普表示過兩年政府創造530萬個新工作崗位，並增加60萬個新的製造業崗位，並稱這「每個人都認為是不可能的事。」

特朗普表示：「經過24個月的快速發展，我們的經濟是世界所羨慕的。我們的軍隊是地球上最強大的，美國每天都取得勝利。」

美墨邊境很危險 建牆可拯救生命

接着特朗普開始提到毒品及邊境犯罪，並稱「美墨邊境很危險」，強調必需在邊境建牆。他稱人口販子利用美國入境口岸，將數千名年輕女孩和婦女偷運美國，並將她們賣給賣淫和奴隸集團。

特朗普聲稱，有三分之一的女性在前往美國的途中被強姦。

特朗普稱「支持開放邊界的富裕人們，生活在有警衛把守的豪宅城牆後，而美國藍領要為非法移民造成的社會問題負出代價。」特朗普以拉丁美洲為主要成員的MS-13犯罪組織為例，稱他們為美國帶來嚴重威脅。

特朗普同時介紹在場的另一個嘉賓，他們是一宗劫案的倖存者家庭。特朗普稱他們一家遭到非法移民入屋爆竊，父母遭到槍殺。特朗普稱美國人不應再因此失去性命，要「控制這個非常危險的邊界」，聲稱建牆可以「拯救生命」。

特朗普發表國情咨文，國會的一角坐着身穿白色外衣的女性議員，表達不滿訴求。（路透社）

特朗普把朝鮮半島降温歸功於自己。他在發言時同時確認將在2月27日、28日舉行第二次美朝峰會。（路透社）

「沒有我朝鮮會發生戰爭」

特朗普把話題轉向外交，談及中美及《北美自由貿易協議》（NAFTA），同時提到與朝鮮領袖金正恩準備舉行的第二次美朝峰會，論調是「我能人所不能」。

首先他提到中國，特朗普稱他向中國徵收2500億關稅，扭轉美國「從一分錢也收不到變成能收數十億美元」，成功終結中國對美國行業知識產權及財富的盜竊。但特朗普稱他不怪責中國，因這是「過去領導人和代表允許這種事情發生」，是他們的錯。

特朗普然後提到NAFTA，他稱新簽署的《美國－墨西哥－加拿大協議》（USMCA）是一個歷史性協議，惠及所有美國人，令工農業得以發展，把生產帶回美國，以「美國製造」自豪。特朗普稱改革NAFTA是前人所希望，「但都無人願意嘗試」，除了他。

特朗普後稱在他「大膽的新外交下」，為朝鮮半島和平推動了歷史重要一步，並稱「若我沒有當上總統，朝鮮半島恐怕要發生重大戰爭」。

證明上帝的存在 美國可走向更高峰

特朗普稱美國要「走向更高峰」，要「把目光投向最耀眼的明星」，他再次用二次大戰的歷史作表述：特朗普先以反猶主義為題，譴責匹茲堡猶太教堂槍擊案事件。特朗普此時介紹了另一位在場嘉賓Judah Samet，他是槍擊案的倖存者。

特朗普緊接表示：「今天是他的81歲生日，他記得在75年前，在納稅集中營生活的10個月後，他和家人被押解上一列火車，前往另一個集中營。正當火車停下來，所有人都為最壞的結局做準備時，一個士兵走進了車廂，他的父親隨即高喊起來『這是美國人！』」

特朗普同時引述另一位同樣被美國人所救的集中營倖存者，在場另一名嘉賓Joshua Kaufman所說的一句話：「美國士兵證明了上帝的存在，他們從天而降。」

特朗普表示美國打敗法西斯主義，擊倒邪惡帝國，美國人不應捨棄「這些輝煌的遺產」，要「重新點燃美國想像力」。特朗普稱美國人可「達成不可思義、無視不可能、征服未知」，美國能「走向更高峰」。因此他呼籲美國人時候要「把目光投向最耀眼的明星」，成為「世界的希望、承諾、光明與榮耀」，喻意成為世界最偉大的國家。