第二次「特金會」能否取得突破？　讀懂美朝峰會3大重點

萬眾期待的第二次「特金會」地點終於確認。美國總統特朗普（Donald Trump）周五（8日）宣布，他將會於2月27至28日在越南首都河內與朝鮮領袖金正恩舉行首腦峰會，會是兩人相隔8個月再度同台登場。 第一次美朝首腦峰會取得簡單的4點聯合聲明，儘管特朗普形容是「極大成功」，但無核化談判始終僵着，究竟新一輪談判能否在2018年6月首次特金會的基礎上取得突破？本文整理是次峰會3大重點，讓讀者掌握美朝局勢最新發展。

老手大戰新手

《紐約時報》指出朝鮮預計將會派出最資深的外交官及談判老手，包括外相李勇浩和朝鮮勞動黨中央副委員長兼統戰部長金英哲。前者曾代表平壤參與多年的「六方會談」；後者是金正恩其中一名親密幕僚，2018年至今多場美朝談判均由他「打頭陣」，並獲特朗普接見，為金正恩傳話。

朝方一方面派出「老鬼」迎戰，美方則派出相對是朝鮮問題的新手上場，因為美國大部分資深的朝鮮專家外交人員近期紛紛離職。代表美國上陣的除了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）之外，美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）分析指，相信美方有意賦權2018年8月才就職的朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun），讓他成為談判主將。

第二次美朝峰會：有分析認為2018年8月才就職的朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）將擔任美方談判主將。他曾在福特汽車擔任副總裁一職長達14年，過往外交經驗主要涉及對俄事務，算是處理朝鮮問題的新手。圖為他2019年2月9日在首爾會見韓國外長康京和。（Getty Images）

選址具象徵意義

特朗普宣布峰會將在越南河內舉行，分析認為越南是具有高度象徵意義的選址。朝鮮及越南均是共產主義國家，關係良好。而美國與朝鮮及越南均曾經爆發戰爭，但美越1995年關係正常化，越南隨後引入資本主義經濟改革，現在經濟突飛猛進。美國認為越南模式值得朝鮮仿效。

第二次美朝峰會：美朝元首2月27至28日將在越南首都河內舉行峰會，美國認為越南經濟發展模式值得朝鮮借鏡。（Getty Images）

第二次峰會談什麼？

2018年6月12日，全球矚目的新加坡首次「特金會」上演為美朝關係帶來巨大突破。然而因兩國長達數十年的分歧與猜忌，雙方矛盾至今仍未能有過多改善。而決定因素仍在於這次特朗普會否「做實事」。

朝鮮表明無核化進程必須逐步來，平壤踏前一步，華府必須以對等行動回報。因此要取得實質談判進展，政治風險評估公司歐亞集團（Eurasia Group）認為美國必須提供更多讓步，例如減少駐韓美軍，或者正式宣布韓戰終戰。不過在白宮角度而言，以上舉措或許風險太大，未必可行。

另一個智庫大西洋理事會（Atlantic Council）則認為金正恩有別過去前朝鮮領袖，他特別希望發展經濟，因此美國最應該抓着這一點發力「利誘」朝鮮，例如協助朝鮮融入國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行、世界貿易組織（WTO）等全球經貿體系。

表面上美朝或可以作出更多承諾推進無核化，但也有學者抱持現實看法，認為金正恩根本不會真誠放棄核武，相信他在峰會的目的只是製造「棄核」的假象，特朗普因為在國內政治交困，因此為了打造另一個「成功」假象，亦會樂意接受。

（綜合報道）