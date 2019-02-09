第二次「特金會」越南河內舉行　金正恩或順道國事訪問

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（8日）於Twitter宣布，他將會於2月27至28日到越南首都河內與朝鮮領袖金正恩舉行首腦峰會。韓聯社引述消息報道，這可能為金正恩提供國事訪問越南的機會，亦是時隔54年再有朝鮮領導人訪問越南。

韓聯社報道指出，選擇河內可方便金正恩與越南國家主席阮富仲舉行會談，當地的朝鮮大使館人員亦更易為國事訪問做準備，相信這是金正恩希望到河內而非峴港舉行峰會的原因。報道指，特朗普原先想要在峴港舉行峰會，但最後作出讓步。

朝鮮與越南在1950年1月建立外交關係。越戰期間朝鮮亦向越南派遣軍隊和物資時，兩國關係密切，已故朝鮮領袖、金正恩的祖父金日成1958年11月及1964年10月曾與時任越南國家領導人在胡志明市舉行峰會。

華府周一（4日）派遣朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）出訪朝鮮半島，首先在首爾與韓國國家安保室室長鄭義溶會面。韓國青瓦台表示，二人在總統府的會談持續約50分鐘，主要就特朗普和金正恩第二次峰會的細節進行磋商。比根向鄭義溶解釋美方的立場，鄭義溶則向比根通報韓國對當前半島局勢的評估，以及首爾和華盛頓今後必須共同採取的行動。

比根其後轉往平壤，周三（6日）與朝鮮前駐西班牙大使、現任國務委員金赫澈會面，為第二次美朝首腦會談商討安排。

（韓聯社）