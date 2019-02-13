【墨西哥大毒梟】古斯曼10項販毒罪名成立　料在美國終身監禁

美國紐約聯邦法院周二（12日）作出判決，裁定有「矮仔」（El Chapo）之稱的墨西哥大毒梟古斯曼（Joaquin Guzman Loera）10項販毒、洗黑錢及非法藏有武器等罪名成立，當局將會在6月25日判刑，預料他會在美國監獄終身監禁。古斯曼的代表律師表示計劃上訴。

美國法院經過11周的審訊，最終陪審團一致裁定古斯曼罪成，他在庭上得知判決後並沒有太大表情。在整個審訊期間，多項證供披露古斯曼的毒梟生活，包括前拍檔指他迷姦女性，最年少的受害者只有13歲。古斯曼稱她們為自己的「維他命」，並透過性交令他得到「生命」。

法庭文件顯示，時任墨西哥總統涅托（Enrique Pena Nieto）2012年上台後，曾經向古斯曼叫價2.5億美元賄款，換取政府不再追捕他。其後古斯曼被指向對方交了1億美元賄款，涅托至今都沒有公開回應有關指控。另外古斯曼的前保鏢作供時透露，最少有3人被古斯曼殺害。

古斯曼被指在25年內，偷運逾155噸可卡因等毒品進入美國。他兩度被墨西哥當局拘捕，但同樣成功逃脫，最終他在2016年落網，其後引渡到美國面對法律制裁。他亦是在美國受審的最知名墨西哥毒梟。

「矮仔」的犯罪和逃亡經歷非常出眾，因此奠定他在犯罪份子心目中的傳奇地位，他的事跡更被改篇成Netflix同名電視劇《El Chapo》。大家可以由以下一些往事，見識他瘋狂的過去。

墨西哥大毒梟案：古斯曼熱愛收集武器，當中包括一把以鑽石鑲有他名字簡寫的手槍。（法新社）

武器庫收藏應有盡有

這名大毒梟淨資產估計接近10億美元（約78億港元），並擁有不少珍貴財產，作為犯罪集團首腦的他更愛收集武器，由精美的槍械到威力十足的火箭炮都在他收藏當中。

古斯曼有鑽石鑲嵌的手槍及鍍金AK47步槍，不過這些都是小兒科，據指他2005年曾試過帶同反坦克火箭炮與親戚一起度假，閒時試射火箭炮放鬆心情。

另外，古斯曼除了擁有海濱別墅及遊艇，更有一個私人動物園，園內有獅子、老虎及鱷魚。

墨西哥大毒梟案：古斯曼非常富有，在美國邊境的豪宅更有一間「高科技殺人房」。不過他亦因長年被追捕而要匿藏在不同地方。圖為他2016年被捕時的藏身之處，位於他家鄉錫那羅亞州（Sinaloa）沿岸城市洛斯莫奇斯（Los Mochis）。（法新社）

販毒數量驚人

這名全球最大販毒集團首腦被指在25年內，偷運逾155噸可卡因等毒品進入美國。一般而言，人們會把可卡因粉分成多行，以便吸入。美國檢方形容這名大毒梟只需運毒四次，就能為全美國每人提供超過一行可卡因。

捷西斯甚至形容，古斯曼曾在1994年為逃避當局搜查，下令弄沉一艘載有20噸可卡因的船。

墨西哥大毒梟案：古斯曼被指會利用全天候監聽及跟蹤軟件監聽妻子科羅內爾及情婦等50人。圖為科羅內爾1月14日出席旁聽時所拍。（VCG）

愛監聽身邊人 情婦兼任拆家

所謂「狡兔三窟」，電影中的大毒梟除了有不同藏身之處，亦有不同女伴相陪。古斯曼除了妻子科羅內爾（Emma Coronel）外，據指亦有多名情婦協助他販毒。

古斯曼會利用監聽及跟蹤軟件「Flexispy」監聽科羅內爾及情婦等50人，他通常會在結束通話後打開對方麥克風偷聽對方會講甚麼。這些昔日的監聽紀錄，如今成為聯邦調查局（FBI）上庭的證據。

《紐約每日新聞》（New York Daily News）透露古斯曼與其中一名情婦阿科斯塔（Agustina Cabanillas Acosta）的對話，指二人會在甜言蜜語之間，討論如何運毒及販毒。據指古斯曼曾為這名女子支付抽脂手術費用。

墨西哥大毒梟案：古斯曼2015年7月再次逃獄的事件更震驚全球，他當時利用地下隧道逃離高度設防的阿爾蒂布蘭諾（Altiplano）監獄，隧道更設有電動車及路軌。（路透社）

兩度逃獄如Prison Break​

矮仔曾兩度被墨西哥警方逮捕後以不同方式逃獄，最著名為2015年7月那次。當時他在監獄廁所的小洞通往地下隧道逃走。這條隧道深約15米、長達1500米，沿路有照明通風設備，還有電動車及路軌。

他逃獄後的同年10月曾在墨西哥叢林深處，接受荷李活影星辛潘（Sean Penn）秘訪，有關訪問及後刊登在美國流行雜誌《滾石》（Rolling Stone）。

（英國廣播公司）