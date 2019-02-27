【印巴衝突】部分國際航班折返或改道　巴基斯坦關閉空域

印度和巴基斯坦衝突再度升級，巴基斯坦周三（27日）聲稱擊落兩架印度軍機和俘虜機師。 事件影響在印度和巴基斯坦空域過境的國際航班，航班追蹤網站Flightradar24指，部分航班選擇返航，也有一些航機似乎在尋找替代航線。 巴基斯坦周三（27日）宣布關閉空域，暫停民航飛機起降。

網站Flightradar24指，受印巴衝突升級影響，多個國際航班受到影響。網站又發貼文稱，估計涉事航班數目達到10多班。

International flights that transit between Indian and Pakistani airspace now being affected. Some flights returning to origin, while others appear to be seeking alternate routing. https://t.co/sXbkX0qrGI pic.twitter.com/tojnJCii4w — Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2019

網站並對比印度與巴基斯坦空域，在周三（27日）與一個月前（即1月27日）的航班路線圖，按圖片所示，周三（27日）的飛機航班較為疏落。

印度及巴基斯坦因為印控喀什米爾地區2月14日發生的遇襲事件，加劇兩國不和關係。印度亞洲新聞國際通訊社（ANI）引述空軍消息指，空軍12架幻象2000戰機周二（26日）針對巴基斯坦一個由武裝分子控制的營地發動空襲，成功剿除所有目標恐怖分子。

巴基斯坦周三（27日）聲稱在印控喀什米爾空域擊落印度軍機和俘虜機師。

印度政府官員向路透社表示，由於有多架巴基斯坦軍機進入領空，當局暫時關閉喀什米爾地區的主要機場數小時。印度維斯特拉航空（Vistara）亦宣布暫停飛往北部地區的航班。