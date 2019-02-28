【印巴衝突】巴國總理籲解決外交危機　印度要求釋放被捕機師

撰文：凌俊賢
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印度和巴基斯坦衝突再度升級，雙方互派戰機進入對方領空，並聲稱擊落對方戰機。巴基斯坦周三（27日）聲稱擊落兩架印度軍機和俘虜機師；印度同日回應表示，擊落一架對方空軍的飛機，要求巴基斯坦釋放機師。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）稱，開戰對雙方沒有好處，呼籲以會談避免戰爭。
伊姆蘭·汗發表電視講話，認為是時候解決外交危機，雙方都不能承受局勢升級開戰。他表示，巴基斯坦已準備與印度對話，以免誤判局勢。
巴基斯坦外交部周三（27日）發聲明指出，空軍戰機空襲印度控制的喀什米爾地區（Kashmir），另外擊落兩架印度軍機，一名印度機師被俘。巴基斯坦廣播電台同日公布影片，被俘虜機師被蒙上眼睛，親口承認自己是空軍中校，名為阿比南丹（Abhinandan） ，其服役編號是27981。印度稱擊落一部巴基斯坦戰機，但印方損失一架米格—21戰機。
今次印巴邊境危機源於印控喀什米爾2月14日發生自殺式襲擊，至少42名印度軍警喪生。兩國不和情況隨之惡化。2月18日兩國爆發新衝突，4名印度軍人死亡。當天印度警方派員搜捕武裝份子，雙方發生駁火，導致印方軍人死亡。上述兩宗襲擊都發生普爾瓦馬縣（Pulwama）。
（綜合報道）