【印巴衝突】巴基斯坦展示善意　周五釋放被俘印度機師

印度和巴基斯坦近日在喀什米爾（Kashmir）地區爆發衝突，巴基斯坦宣稱擊落兩架印度戰機，並俘虜一名空軍中校。 巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）周四（28日）表示，將於周五（3月1日）釋放該名機師以展示和平姿態。

巴基斯坦國營廣播電台（Radio Pakistan）周三（27日）公佈一名稱為阿比南丹（Abhi Nandan）的印度空軍中校被俘虜和受審畫面。另在Twitter流傳的幾段影片和相片顯示，阿比南丹跳傘着陸後曾被巴基斯坦平民毆打，一度血流披面。

伊姆蘭汗向國會表示，周五將釋放該名印度機師，以展示和平的姿態。他早前發表電視講話，稱印巴雙方都不能承受局勢升級開戰。他表示，巴基斯坦已準備與印度對話，以免誤判局勢。

美國、中國和歐盟方面呼籲印巴雙方保持克制。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示願為協調兩方提供幫助。外界也預期沙特阿拉伯可以幫忙緩解印巴關係。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）稱，期望沙特阿拉伯外長到訪巴基斯坦，並轉達早前出訪印巴兩國的王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）的特別信息。