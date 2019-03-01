【加國司法醜聞】前司法部長王州迪供稱遭杜魯多不當施壓

加拿大政府涉嫌干預司法獨立醜聞繼續發酵，總理杜魯多（Justin Trudeau）被指涉嫌向前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，後者在拒絕妥協後被降職。 事件主角王州迪周三（2月27日）在國會司法委員會作證時稱，在處理有關案件時曾受到政府官員施壓；杜魯多回應稱不同意王州迪的說法，並強調自己不會辭職。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）2月7日報道，總理杜魯多（Justin Trudeau）涉嫌向前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，後者在拒絕妥協後被降職。SNC-Lavalin被指2001年至2011年間為取得利比亞政府合約，涉嫌行賄當地政府數百萬元，加拿大警方2015年對此立案調查。

王州迪周三作證時稱，2018年9月至12月處理SNC-Lavalin案期間，受到來自杜魯多，以及11名來自總理辦公室及樞密院等的高官施壓。她形容，在數十次電話通話及會議上，遭到極為惡意的威脅。

杜魯多回應稱不同意王州迪的說法，表示自己及下屬的行動一直是專業，強調不會辭職。王州迪2019年1月的內閣改組中，被降職擔任退伍軍人事務部長，她在2月12日宣布辭職。她形容自己是在「心情沉重」下作出決定。

（綜合報道）