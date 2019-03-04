【華為孟晚舟被捕】13頁起訴書指控不當拘留　沒收電腦兼索密碼

中國電信公司華為副董事孟晚舟周日（3月3日）向加拿大提出民事訴訟，其律師團隊遞交的起訴書提及孟晚舟過境溫哥華時，被加拿大邊境人員叫停至正式被捕之間發生的事情。 文件指控加拿大當局不當拘留孟晚舟約3小時，期間沒收她的電子器材並要求交出密碼，事件令她出現精神焦慮以及失去自由等等。內容目前有待法院處理。

孟晚舟的律師團隊向加拿大卑詩省最高法院遞交13項起訴書，向加拿大司法部長拉梅蒂（David Lametti）、皇家騎警隊（RCMP）警官耶普（Winston Yep）和3名不具名的邊境服務局（CBSA）職員提出民事訴訟。

起訴書指稱，孟晚舟2018年12月1日乘搭由香港出發的航機，至加拿大溫哥華轉機途中，遭警方不當拘留約3小時。加拿大當局以例行邊境檢查為名，在孟晚舟正式被捕前對她進行「拘留、搜索和審問」，期間還故意不向她說明拘留原因。

起訴書聲稱，孟晚舟被拘留時被禁止與旅伴和律師說話，去洗手間時也需由邊境服務局官員押送。文伴稱當局不當地沒收孟晚舟兩部手提電話、一部iPad和一部個人電腦，同時向她索取密碼並「非法地打開和瀏覽內容」，而且故意地不告知其辯護權和保持緘默的權利。

華為孟晚舟被捕：2018年12月11日，在加拿大溫哥華被捕的華為副董事長孟晚舟，獲准保釋。（資料圖片）

文件指出，孟晚舟經過上述搜查和審問後，由邊境服務局移交至皇家騎警，方被告知正式被捕。起訴書指，孟晚舟因拘留之故導致精神痛苦、焦慮和失去自由。她被捕後曾報稱有嚴重高血壓而一度送院。

孟晚舟代表律師米克爾森（Howard Mickelson）的聲明指出，這宗官司旨在指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利，並尋求因政府部門過失以及對孟晚舟不當囚禁做出賠償。

（環球郵報／美國有線新聞網絡）