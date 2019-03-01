【印巴衝突】巴基斯坦交還被俘印度機師　重開空域

印度和巴基斯坦近日在喀什米爾（Kashmir）地區爆發衝突，巴基斯坦宣稱擊落兩架印度戰機，並俘虜一名空軍中校。 巴基斯坦周五（1日）兌現總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的承諾，在印巴邊境釋放該名空軍機師。

俄羅斯RT電視台報道，巴基斯坦當天已經向印度方面交還被俘機師。在印巴邊境地區，有大批印度民眾聚集，迎接這位機師歸國。

巴基斯坦國營廣播電台（Radio Pakistan）周三（27日）公布一名稱為阿比南丹（Abhi Nandan）的印度空軍中校被俘虜和受審畫面。另在Twitter流傳的幾段影片和相片顯示，阿比南丹跳傘着陸後曾被巴基斯坦平民毆打，一度血流披面。

伊姆蘭汗周四（2月28日）向國會表示，周五會釋放該名印度機師，以展示和平的姿態。他早前發表電視講話，稱印巴雙方都不能承受局勢升級開戰。他表示，巴基斯坦已準備與印度對話，以免誤判局勢。

巴基斯坦周五重開空域

在印巴衝突爆發後，巴基斯坦隨即關閉空域，禁止民航機通過，當地民航局表示，當地時間周五下午4時起重新開放空域，准許所有民航客機通過。4個機場也會在周五（1日）局部重開，至下周一全面運作。

（俄羅斯RT電視台 / 路透社）