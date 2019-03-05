美國眾議院傳召81人　調查特朗普涉妨礙司法公正及濫權

美國眾議院司法委員會周一（4日）正式向特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等81個機構及個人要求索取文件，以找尋證據指證總統特朗普及助手妨礙司法公正、貪污及濫用權力。

委員會主席、民主黨眾議員納德勒（Jerrold Nadler）周一（4日）在聲明中指出，國會必需對濫用權力進行檢查，並形容這兩年國會拒絕監督對民主造成損害。納德勒指出，委員會的目標之一是確定特朗普是否曾妨礙司法公正及濫權，包括在2017年5月撤換領導通俄門調查的美國聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）。納德勒表示，會將迅速採取行動收集信息，評估證據，並完全透明地反映事實。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）證實，白宮已收到委員會的來信，並表示白宮及有關官員會在適當時候作出回應；美國司法部發言人庫佩（Kerri Kupec）亦表示，該部門已收到該委員會的來信，並正在評估請求。

路透社報道，委員會的其他目標包括效力特朗普集團多年的財務總監韋斯伯格（Allen Weisselberg）、前美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、前白宮法律顧問麥加恩（Donald McGahn）、白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）、美國傳媒公司董事長佩克（David Pecker）及維基解密等。

特朗普周日在Twitter再次否認指控，堅稱自己清白及受到「獵巫行動」政治迫害。共和黨則指摘民主黨試圖推動彈劾議程，作為在2020年大選中重新奪回白宮的政治戰略一部分。

（綜合報道）