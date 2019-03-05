兩名被扣留加國人涉竊中國機密　杜魯多：中國繼續任意拘留是不幸

華為副董事長孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華被捕後，中國與加拿大關係急劇轉差，中方其後以涉嫌從事危害中國國家安全活動為由拘捕兩名加拿大公民，分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor）。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周一（4日）表示對此非常關注，並形容中國繼續任意拘留是不幸。

加拿大司法部上周五（1日）宣布批准處理引渡孟晚舟的申請，官媒《環球時報》周一（4日）引述有關部門稱，康明凱竊取、刺探國家秘密和情報案偵辦工作已取得重要進展。杜魯多周一形容中國繼續任意拘留是不幸，並強調加拿大是法治國家，政府的首要工作是確保國民安全。

有關部門稱，康明凱自2017年以來，經常持普通護照和商務簽證入境，通過中國境內的關係人，竊取、刺探中國敏感信息和情報。斯帕弗是康明凱的重要情報關係人，向康明凱提供情報。康明凱的行為涉嫌為境外竊取、刺探國家秘密和情報，已嚴重觸犯了中國法律。

另一方面，孟晚舟在加拿大的律師周日（3日）表示，已向卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利。

（綜合報道）