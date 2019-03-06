【華為孟晚舟被捕】專家：美國想藉機揭露華為操作

加拿大因應美國要求，2018年12月1日拘捕華為副董事長孟晚舟，事件引發連串風波。《溫哥華星報》（The Star Vancouver）引述熟悉美國事務的專家指，華府的最終目的，相信是想強迫孟晚舟揭露華為的內部事務，包括有否試圖竊取美國公司的機密等。

美國政府近來指控華為「為中國政府進行網絡間諜活動」，並在全球範圍內掀起輿論戰，試圖施壓各國政府在即將到來的5G革命中棄用華為設備。

美國德匯律師事務所（Dorsey & Whitney LLP）紐約合夥人、前聯邦檢察官阿克曼（Nick Akerman）認為，對美國當局而言，透過孟晚舟了解華為有否竊取美國公司機密，或得知華為的操作，較判處孟晚舟入獄更有價值。他相信，美國的目標不僅是讓孟晚舟陷入困境，更重要的是給她一個「沉重」的判決，迫使她與當局合作。

加拿大應美國要求，2018年12月1日將過境拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）的孟晚舟拘捕。美國1月28日正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的要求。加拿大司法部上周五（3月1日）已宣布，允許卑詩省法院啟動正式引渡聆訊。孟晚舟周三（6日）會再出庭，屆時法庭會決定聆訊日期。

（綜合報道）