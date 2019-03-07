QuadrigaCX錢包終成功解鎖　15億虛擬貨幣儲款卻不知所終

加拿大最大虛擬貨幣交易平台之一QuadrigaCX，因創辦人兼管理者2月突然逝世，平台遭鎖死引來全球報道。最新消息是經各方努力後，終於成功進人交易平台，但令人詫異的是，用作交易平台儲款的「冷錢包」原來空空如也，所有款項早已轉走。

2月QuadrigaCX創辦人兼管理者突然逝世，所有帳戶遭到「鎖死」無法提取。（QuadrigaCX）

加拿大虛擬貨幣交易平台之一QuadrigaCX在2月時傳來震撼消息，創辦人兼管理者科頓（Gerald Cotton）因在印度急逝，無人知曉平台密碼無法登入管理帳號，交易平台上總值2.5億加元（約14.9億港元）的貨幣被鎖死。

法院安排安永會計師行（Ernst & Young）作為監察管理人，協助QuadrigaCX用戶取回款項。經相關部門及各方努力，技術人員最終找到進入交易平台的方法，並確認了6個用作儲存用戶平台資產、俗稱「冷錢包」的線下存款帳戶，但人員發現這6個帳戶空空如也。

2018年4月後6個錢包餘額為零

根據紀錄，自2014年至2018年間，這6個冷錢包中平均儲存124個比特幣（Bitcoin），但在2018年4月後遭全部轉走。

雖然期後部分錢包仍有一些交易紀錄，但最終餘額依然為零。被問到為何自4月後6個錢包不再儲存比特幣，沒有QuadrigaCX員工能給予合理答案，15億總額的虛擬貨幣現不知所縱。

有關部門亦成功發現QuadrigaCX另外創造了14個帳戶用作冷錢包，據悉這14個帳戶「並非公司正常運作下會使用的錢包」，而帳戶亦似乎曾大額轉帳，現時未知這些冷錢包用途。

有關發現令事件充滿謎團。2月科頓急逝消息傳開後，有用戶指出QuadrigaCX自2018年開始出現狀況，客戶提款時屢次無法如期取款。網傳QuadrigaCX或陷入財政困難，創辦人突然逝世消息令人難以信服，有網民懷疑科頓為捲款潛逃偽裝死亡。

（綜合報道）