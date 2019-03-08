美穆斯林議員批以色列惹爭議　眾議院通過決議譴責反猶太主義

美國穆斯林女議員奧馬爾（Ilhan Omar）批評以色列遊說團長期左右美國外交政策，被視為發表反猶太主義言論，引發民主黨內部激烈爭辯。 眾議院周四（7日）以407對23的壓倒性票數，通過一項涵蓋廣泛的決議，譴責反猶太主義、反穆斯林歧視及各式各樣的仇恨和偏執言行。

奧爾瑪上周三（2月27日）表示：「我要問，為何我可以談全國步槍協會（NRA）、化石燃料工業或大藥廠的影響力，卻不能談論一個持續影響政策的強大遊說團隊。」

事緣奧馬爾在Twitter回應記者對於共和黨少數派領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）對她與另一名新任穆斯林女議員塔利布（Rashida Tlaib）窮追猛打的提問，矛頭直指美國政壇有巨大影響力的遊說集團美國以色列公共事務委員會（AIPAC），暗示自己因其反以立場而遭對方打壓，民主黨指摘奧馬爾訴諸猶太人幕後操縱世界的陰謀論。

奧馬爾其後道歉，稱她只是針對包括AIPAC、NRA、石油公司在內的遊說集團。

不到一個月，這位女議員又指國內一些人在推動一種「效忠外國也無不妥」的價值觀，暗批AIPAC身為美國政治組織，卻為以色列政權所服務。此事再次惹起民主黨領導層不滿，指奧馬爾涉嫌暗示黨內的猶太裔議員「雙重效忠」，是典型的反猶言論，因而必須草擬決議案予以譴責，更可能將她踢出外交關係委員會。

（中央社／法新社）