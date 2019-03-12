聯合航空波音737客機引擎失靈　降落侯斯頓緊急疏散

聯合航空（United Airlines）一架波音737-900客機周日（10日）降落美國侯斯頓（Houston）期間引擎失靈，機組人員發出緊急指令，並在客機着陸後緊急疏散乘客，事件中有乘客受輕傷。

該架航班編號1168的客機載有174名乘客和6名機組人員，由新澤西州（New Jersey）紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）飛往喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）。

乘客莫里森（Chris Morrison）指出，在機上聽到一聲巨響，感到強烈震動，窗外有閃光；另一名乘客莫羅（Philip Morrow）則表示，見到引擎冒出火焰。

聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）發言人倫斯福德（Lynn Lunsford）稱，緊急救援人員無發現有起火或冒煙的跡象，機組人員周一（11日）正調查涉事飛機。聯合航空發言人里瓦斯（Rachael Rivas）稱，部分人使用充氣滑梯撤離客機時受輕傷。

When the plane catches fire while landing so you evacuate on the tarmac pic.twitter.com/V4Zmbl3PA4 — Philip Twain Morrow (@PhilipTwain) 2019年3月11日

（美聯社）