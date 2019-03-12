【委內瑞拉政變】美國將撤走所有駐委國外交官

美國國務院周一（11日）宣布，本周將會召回餘下所有駐委內瑞拉的美國外交人員，理由是當地局勢惡化。

美國國務院表示，華府在1月24日將所有駐委國的美國外交人員家屬召回國，以及將大使館職員人數減到最低。這次決定亦有類似考慮。

國務院稱，這次召回其餘所有人，是反映委內瑞拉局勢惡化，又指若然有美國外交官留在當地，會令美國對委內瑞拉的政策受限制，反映華府擔心有關人員的安全。

委內瑞拉1月發生政變，僵局仍未化解。國會議長兼反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，並獲美國等多個西方國家承認。不過馬杜羅（Nicolas Maduro）政府強調不會屈服。

▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一亦在Twitter公布華府決定。

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019

（路透社）