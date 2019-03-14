【埃塞俄比亞空難】德國稱波音黑盒太新無法解讀　法國：我們來吧

埃塞俄比亞航空空難後，當局成功找到俗稱黑盒的飛行紀錄儀，並送往德國進行分析解讀。但德國在周三（14日）表示因黑盒型號太新他們無法解讀，法國此時表示他們可以代勞。 法國是波音的最大競爭對手，是空中巴士Airbus的總部所在地。

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機在周日（10日）發生空難，造成機上187人全部罹難。事後當局在現場尋回兩個俗稱黑盒的飛行紀錄儀及駕駛艙語音記錄器，並表示將送往德國分析。

德國聯邦航空事故調查局（BFU）周三表示，由於黑盒型號太新，他們無法解讀黑盒內容。但法國航空事故調查處（BEA）隨之宣布，他們可以代為分析黑盒內容。相信黑盒很快會送往位於布爾歇（Le Bourget）的BEA總部實驗室。

法國BEA是繼美國國家運輸安全委員會（NTSB）後，調查航空事故最富經驗的組織，法國亦是空中巴士Airbus總部的根據地。

美國《華爾街日報》報道，埃塞俄比亞當局並不希望把飛機黑盒交往美國，因怕波音是美國飛機而影響調查。最初埃塞俄比亞示意會與英國、德國或法國合作，最終選擇了德國。

過去一些空難事故會因各種原因或理由，黑盒不會交由該飛機生產的國家處理。如2010年波蘭空軍圖-154墜機意外，波蘭總統卡欽斯基（Lech Kaczynski）不幸衰生。儘管圖-154是俄製飛機，波蘭因政治理由堅持獨自分析其中一個黑盒，避免俄羅斯篡改黑盒內容。

（路透社）