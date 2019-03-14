【埃塞俄比亞空難】最先停飛737 MAX 8　中國為何這樣做？

埃塞俄比亞空難造成機上157人全員罹難。事件震撼全球，亦對波音造成打擊。中國民航局率先宣布停飛涉事的737 MAX 8客機，成為首個對該款飛機下達「禁飛令」的國家。 外界有聲音指，是次空難可能是中國本土製造飛機崛起的一個機遇，不過多家外國媒體都認為這仍為時尚早，而中國在今次事件上，的確能提升航空安全及監管方面的形象。

中國民航局周一（11日）宣布，「本着對安全隱患零容忍管理原則」，要求國內航空公司停飛波音737 MAX 8客機。此後，其他國家及航空公司相繼宣布停飛有關客機，美國則直到周三（13日）才「改口」宣布禁飛波音737 MAX。

提升影響力和發言權

《紐約時報》及彭博社均相信，北京方面的迅速決定是希望提升中國在飛機安全方面的影響力和發言權，塑造良好的監管形象，希望有朝一日能被視為外界的標準。

分析指出，多年前在中國乘搭飛機，若航班較預定時間遲兩個小時起飛都會被認為準時，不過在中國航空當局以及航空公司努力下，中國近年在航空管制及安全方面已取得巨大進步，自2010年後已經無發生過大型飛機事故。

本土製造飛機崛起

中國飛行市場正快速增長，波音曾估算中國將會成為世界首價值10萬億美元的飛行市場，至2037年中國將需要7690架飛機。

分析相信，當中國的航空安全及監管形象漸漸提高，將有助中國本土製造飛機在未來更具競爭力。中國自行研製的首架本土長途客機、中國商用飛機公司的C919仍在試飛階段，但未來將可能是737系列的競爭對手。

（綜合報道）