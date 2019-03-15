【埃塞俄比亞空難】飛機黑盒送抵法國　紀錄晶片或完整無缺

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）周日（10日）發生空難，失事客機的飛行紀錄儀（俗稱黑盒）周四（14日）送抵法國進行分析。有關部門同日發布黑盒的相片，顯示黑盒一邊受損，但防撞殼內的紀錄晶片應完整無缺。

客機兩個黑盒包括飛行數據紀錄儀（flight data recorder，FDR）和駕駛艙語音紀錄儀（cockpit voice recorder，CVR）當地時間下午1時送抵法國民航安全調查分析局（Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety，BEA），當局隨即召開會議互相協調，技術工作將於周五（15日）展開。

據美聯社引述當局官員指，目前未知分析工作需時多久。

當局在Twitter公布其中一個黑盒的相片。相片顯示，飛行數據紀錄儀一邊受損，但防撞殼內的紀錄晶片應完整無缺。

⚠️🇬🇧 03/10 accident to the #Boeing737Max @BoeingAirplanes ET-AVJ operated by @flyethiopian / First picture of the FDR provided by the Ethiopian investigation team. pic.twitter.com/8DzetHxehH — BEA | Bureau d'Enquêtes & d'Analyses ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) 2019年3月14日

埃塞俄比亞原打算將黑盒送往德國進行分析解讀，但德國在周三（14日）表示因黑盒型號太新他們無法解讀，民航安全調查分析局（BEA）隨之宣布，他們可以代為分析黑盒內容。

法國民航安全調查分析局是繼美國國家運輸安全委員會（NTSB）後，調查航空事故最富經驗的組織，法國亦是空中巴士Airbus總部的根據地。

美國《華爾街日報》報道，埃塞俄比亞當局並不希望把飛機黑盒交往美國，因怕波音是美國飛機而影響調查。最初埃塞俄比亞示意會與英國、德國或法國合作，最終選擇德國。

（路透社）