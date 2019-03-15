涉違反對伊朗制裁遭美國起訴　華為庭上否認控罪

美國早前起訴華為違反對伊朗制裁，紐約布魯克林（Brooklyn）的聯邦法院周四（14日）開庭，華為否認控罪。聆訊歷時僅數分鐘，華為代表律師離開時未有回答記者問題。

案中另一被告Skycom的代表未有出席周四的公訴提控。裁判法官雷耶斯（Ramon Reyes）向檢察官查詢指，助理檢察官凱斯勒（David Kessler）指美國政府仍嘗試與公司取得聯絡。

美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）1月宣布正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟。遭受司法部起訴的包括華為科技、兩間華為子公司美國華為設備（Huawei Device USA）及香港公司Skycom。

華為和Skycom被控詐騙銀行及企圖詐騙銀行等罪名，而華為及美國華為設備則被控企圖妨礙紐約東區法院大陪審團的調查。孟晚舟面臨詐騙銀行、電匯詐騙（Wire Fraud）及企圖干犯上述罪行，其中13項罪名在紐約布魯克林起訴，另外10項罪名則在華盛頓州西雅圖起訴。

華為早前已在西雅圖庭上否認10項罪名，主要針對華為在2012年涉嫌盜取電訊公司T-Mobile一項名為「Tappy」的機械人技術。

（美聯社）