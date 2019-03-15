【新聞教室】脫歐勢推遲　往後關鍵日子一覽

英國原定3月29日正式脫歐，但國會一連3日作出多項投票，先是二度否決首相文翠珊脫歐方案，繼而排除無協議「硬脫歐」，周四（14日）再通過支持尋求延遲脫歐。但究竟會延遲多久？延長《里斯本條約》第50條有什麼程序？

文翠珊如何盤算？

英國下議院周四（14日）通過政府動議，要求向歐盟尋求押後脫歐最少至6月30日。

文翠珊說，如果下議院在下周三（3月20日）之前再次就脫歐協議表決，並通過草案，那麼她在周四（3月21日）的歐盟峰會上則會提出，要求短暫延期至6月30日。否則她可能要求歐盟准許更長時間的押後。

她重申，長期押後脫歐可能會破壞英國民主，希望協議草案經歷兩次大敗之後，第3度闖關能夠成功。不過分析認為，鑑於草案是「舊瓶舊酒」，相信要議員轉軚，可能性不大。

無論如何，任何延期脫歐都需要得到歐盟所有成員國一致贊成。英國必須首先跟歐盟開口，要求延長《里斯本條約》第50條。

英國脫歐：英國下議院3月14日投票通過政府動議，要求向歐盟尋求押後脫歐最少至6月30日，辯論期間可見首相文翠珊跟黨友大展笑顏。（路透社）

延長程序如何開始？

在英國正式提出有關要求之後，歐盟領袖在3月21日峰會上，將決定是否容許英國押後脫歐，以及押後至何時。歐盟一再強調，倫敦須提出合適理由推遲脫歐。《衛報》分析認為，歐盟很大機會接納，並指德國也不想趕着踢走英國。但時間長度將會是爭議點。

歐盟只要有一個國家提出反對，英國都無權推遲脫歐。雖然這情況機會不大，但部分歐洲國家開始失去耐性，擔心這場亂局會拖累歐盟內部的議程。因此很難百分百否定這個可能性。

推遲多久？

若然文翠珊方案仍然闖關失敗，延期勢必拖得更久，由3個月至21個月不等，而且沒人說得準。這個情況下，英國更要參與5月的歐洲議會選舉。

接下來發生什麼事？

目前英國及歐盟均各自展開大量協商工作，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）未來數天將會跟德國總理默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、荷蘭總理呂特（Mark Rutte）及愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）等人會面，相信對3月21日的結果有重要影響。

英國脫歐：英國國會連日就脫歐作出多項重大表決，歐洲理事會主席圖斯克（左）未來數天將會跟多名歐盟領袖急商對策應對。（路透社）

脫歐前路重要日子一覽

2019年3月20日 脫歐草案可能在這日或之前第3次在下議院表決。 2019年3月21日 歐盟峰會舉行，決定是否通過押後英國脫歐，以及延期長度。 2019年3月29日 原定脫歐日，目前勢必押後。 2019年5月23日至5月26日 歐洲議會選舉，若英國長時間押後脫歐，英國必須參與選舉。 2019年6月30日 文翠珊理想的脫歐日期，但是前提是國會要通過協議，以容許當局為後脫歐進行適當立法程序。

（綜合報道）