民主黨靚仔新星參選總統　將改寫整場選舉格局？

美國總統大選可以說是全球最重要的選舉之一，距今尚有一年多，各方人馬已經磨拳擦掌，選情逐漸升溫。這邊廂現任總統特朗普取下共和黨的提名角逐連任應毫無懸念，另邊廂民主黨的擂台卻人滿為患，黨內新星奧羅克（Beto O'Rourke）最新宣布參選，成為民主黨第14名總統參選人，更令整場選戰充滿變數。

奧羅克何許人也？他2013年經其家鄉，德州南部邊境城市艾爾帕索（El Paso）的選區晉身聯邦眾議院。其成功連任兩屆，直至去年欲更上一層樓，宣布參選聯邦參議院，力挑共和黨重量級人馬克魯茲（Ted Cruz），因而聲名大噪。



2018年的中期選舉，進步主義浪潮席捲全國。參議員桑德斯（Bernie Sanders）在2016年民主黨總統初選中力敵希拉里而敗，然而其左翼理念卻已深入民心。不少黨內新生代皆以桑德斯政綱參選，奧羅克便是其中之一。

美國中期選舉：德州民主黨參選人奧羅克（Beto O'Rourke）失落是次選舉。他在妻子陪同下承認落敗於共和黨的克魯茲（Ted Cruz）。奧羅克早前籌得3810萬美元（約2.9億港元），打破美國募款紀錄。被視為史上最昂貴的一場選戰。（VCG）

奧羅克以桑德斯的全民醫保政綱競選，又模仿桑德斯，拒絕長期把持美國選舉，由財團控制的Super PAC（Political Action Committee，政治行動委員會）的政治獻金，只接受小額募捐，結果卻創下了3,800萬美元的破紀錄捐款。



本來在德州如此深紅的州分，走左翼路線的候選人都不被看好。但奧羅克憑着其官仔骨骨的外表，年輕活力的形象，還有親身走訪全州大大小小城鎮的熱誠而人氣急升，民調直逼克魯茲。奧羅克最後雖然以20多萬票飲恨，但得票卻比上屆民主黨候選人甚至2016年希拉里還要多。



儘管奧羅克輸了參議院選舉，但民間叫他參選總統的聲音卻此起彼落。外界更將他與奧巴馬作比較——兩人都是年輕活力（奧羅克現年46歲，奧巴馬宣布參選總統時同為46歲），外貌討好的魅力型新星；而奧巴馬當時也只當過半屆參議員，與奧羅克僅當過三屆眾議員相約。支持者以此為理由，反駁外界對其經驗不足的批評，極力爭取奧羅克參選總統。

奧巴馬2007年參選黨內初選時年僅46歲，被視為「未夠班」，卻成為最受歡迎的民主黨總統之一，奧羅克能否複製奧巴馬的成功之路呢？（視覺中國）

外界一直對其參選意向引頸以待，奧羅克卻一直三緘其口，直至近日才終於表態，令本來已經難分難解的選戰更加撲朔迷離。現時民調中遙遙領先其他對手者，進步派代表桑德斯以及尚未宣布參選，溫和派代表的前副總統拜登是也。雖然桑德斯氣勢凌厲，而拜登則代表了奧巴馬時代的美好懷念，但兩人分別為77及76歲，會否因此被年輕的奧羅克格食格，未可知也。



另外奧羅克的一大優勢，是其出身南部。民主黨除了奧巴馬外歷任總統，從克林頓追溯到卡特、詹森，皆為南州總統。而民主黨自創黨以來，南部一直為其票倉，直至尼克遜採用南進策略，民主黨在南部的優勢才逐漸逆轉。奧羅克或許有望從共和黨手中搶回南部不少選票。



加上奧羅克「奧巴馬2.0」的形象，有望爭取在2008、12年投過奧巴馬一票的民主黨選民，可能吸納到以「作為奧巴馬副手」為最大「政績」的拜登支持。而拜登其實早在1988年及2008年已經選過總統但都不成功，現在領先很大程度是因為其知名度高，但如今奧羅克參選，其他對手知名度又會在初選過程中提升，拜登今天的優勢未必可以持續。

+ 5 + 4 + 3

另一邊廂，桑德斯的弱點除了年紀太大外，也是因為其左翼主張已經被新生代爭相仿效。今次初選的一個奇怪現象，是各候選人紛紛「鬥左」，自詡其政綱比其他人更進步。在此情形下，桑德斯的主張未有比其2016年時般新鮮或特別，或會令其支持流失到比之同樣左傾但年輕一截，包括奧羅克在內的對手。



不過奧羅克雖然在去年打了一場左翼選戰，俘獲了年輕人和進步派的歡心，但期間也有不少媒體踢爆他收取長年植根德州的石油企業政治獻金，在國會內又經常投票支持共和黨如減有錢人稅和反對移民的議案。而其本身在擔任眾議員期間，也是親商溫和派新民主聯盟（New Democrat Coalition）的黨團成員，跟左翼進步派的國會議員無甚交集。



正因如此，奧羅克也得到了由華爾街金融巨鱷資助的智庫「第三道路」（Third Way）的支持，又得到建制派代表，前奧巴馬及希拉里的競選及籌款團隊稱讚，令不少進步派質疑，奧羅克只是表面左翼但實際親商，或會成為財團及政治獻金金主的屬意對象。

美國中期選舉2018：民主黨參院候選人奧羅克年輕風格突出，受到都市選民歡迎，即使在「深紅」州份亦未有被大幅拋離。（美聯社）

不論如何，奧羅克以其討好外貌及清新形象，是一股不可忽視的力量，有力問鼎民主黨提名，甚至在大選中挑戰特朗普。其以表面進步的主張，但有財閥背後的支持，甚至可以讓他吃盡溫和及進步兩翼的選票。不過其反覆的立場、自相矛盾的紀錄，也可能倒過頭成為他的催命符。

現時美國制度崩壞，造就了特朗普這類無視民主程序的民粹煽動家上台。如要治美國政治腐敗的惡疾，必須要下一劑改革的猛藥。美國人還需要另一個選舉時說話天花亂墜，入主白宮後卻繼續與華爾街、游說團、獻金金主沆瀣一氣的總統嗎？