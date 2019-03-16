【新西蘭恐襲】「穆斯林是野蠻人」　美國極右記者遭澳洲取消簽證

新西蘭南島城市基督城（Christchurch）周五（15日）遭受恐怖襲擊後，美國「另類右翼」新星揚諾普洛斯（Milo Yiannopoulos）因在網上發表煽動宗教仇恨的言論，周六（16日）遭澳洲政府取消簽證。

新西蘭南島城市基督城（Christchurch）周五（15日）遭受恐怖襲擊，28歲澳洲籍疑犯塔蘭特（Brenton Harrison Tarrant）涉嫌血洗市內兩間清真寺，造成至今50人死亡，超過40人受傷。他更在發動襲擊前於網上曾發表自白書，指新西蘭有「被入侵問題」，又提及特朗普是「復興」白人身份的象徵。

「另類右翼」主義者揚諾普洛斯及後在社交媒體上形容，伊斯蘭教為「野蠻外星人」的宗教文化。澳洲政府周六宣布取消他的簽證，並罕有解釋有關決定。

澳洲移民部長大衛科爾曼（David Coleman）表示，基督城恐襲是針對和平的穆斯林，強調澳洲及新西蘭以至世界各地的穆斯林會一起譴責這種不人道行為。他又斥揚諾普洛斯在社交媒體的評論令人震驚，煽動仇恨和分裂。

當地媒體報道，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府3月決定不向揚諾普洛斯發簽證，及後在執政自由黨的保守派抗議後，發出簽證，想不到一周後再次改變立場。工黨成員伯克（Tony Burke）則稱讚致府決定，強調當局必須停止仇恨言論散播開去。

揚諾普洛斯2016年遭Twitter以煽動或參與針對性的騷擾為由，永久封鎖他的帳戶，他及後亦因力撐孌童癖，要辭去另類右派新聞網站《布萊特新聞》（Breitbart News）編輯的工作。

（綜合報道）