【法國黃背心運動】總理宣布香榭麗舍大道禁止示威

法國黃背心運動持續多月，上周六（16日）再有大批民眾湧到巴黎市中心街頭集會。在香榭麗舍大道（Champs Elysees），有人趁機闖入商店掠，多家高檔餐廳的門窗被打碎；總理菲利普（Edouard Philippe）周一（18日）宣布禁止於香榭麗舍大道等地示威。

菲利普表示，由下周六起，只要發現有激進團體出現，並有意圖進行破壞，政府就會禁止民眾於受到嚴重破壞的地區示威，有關限制適用於巴黎和其他城市如波爾多（Bordeaux）和圖盧茲（Toulouse）。

菲利普又謂，周三（20日）正式任命拉勒芒（Didier Lallement）出任巴黎警察首長，取代現任首長德爾皮埃什（Michel Delpuech）；前線警務人員亦會有更大決策權，並會獲得額外裝備，包括無人機。

示威者上周六湧到巴黎市中心，在凱旋門附近向防暴警察投擲石塊，有示威者焚燒雜物，至少一輛汽車及一個報攤起火。警方出動催淚彈及水炮驅趕示威者，逾120人被捕。

黃背心運動在2018年11月17日開始出現，法國包括巴黎等2000個地點突然出現示威活動，抗議馬克龍政府2019年元旦開始上調燃油稅。示威者11月24日進行第二次的周末抗議活動，但在第三個周六的12月1日演變成全國騷亂，規模堪稱全國50年來最大。

法國黃背心運動：示威活動再有衝突，有汽車被焚燒。（路透社）

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（綜合報道）