【一分鐘看世界】文翠珊脫歐絕路、韓國偷拍文化、生活費最貴城市

早晨，今天是3月20日，星期三。 天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

文翠珊脫歐絕路

有傳歐盟周四（21日）會在布魯塞爾舉行的峰會上，正式同意新的脫歐押後日期。英國距離脫歐限期不足半個月，脫歐協議草案兩次闖關失敗。下議院議長白高漢（John Bercow）周一（18日）表示，政府必需修改草案內容才能交予議會再表決。文翠珊本已遲遲湊不夠支持票數，白高漢此舉更形同落井下石，將脫歐協議推上絕路。文翠珊該如何是好？（按此閱讀更多）

有傳文翠珊近期可能會第三度闖關，甚或會以辭職換取疑歐派支持其脫歐協議，但下議院議長白高漢率先表明不能把一樣的方案再次提交國會。（路透社）

韓國偷拍文化

韓國藝能界最近負面新聞不斷，當中男團BIGBANG成員勝利涉嫌扯皮條、吸毒、偷拍，甚至是與警方互相勾結等，震驚當地。至今事件未有減弱跡象，黑材料可謂日日新款，導致多位星級人馬猶如變成過街老鼠。醜聞其實也反映着當地另一社會問題——猖獗的偷拍文化。當地民眾自2018年起發動一場又一場的反偷拍示威，萬人上街高呼「我的生命不是你的色情片」，政府也推出打擊偷拍的措施，但無疑仍未能解決這個問題……（按此閱讀更多）

勝利鄭俊英醜聞背後：韓國2018年出現多場有關反偷拍的遊行，示威者數以萬計。（視覺中國）

生活費最貴城市

香港百物騰貴，生活成本甚高，對於來港工作的外籍人士而言，同樣是叫苦連天。經濟學人智庫（The Economist Intelligence Unit，EIU）周二（19日）公布2019年「全球生活費用研究」之中就證實這個說法，皆因香港在有關排名中升上榜首，與新加坡及巴黎看齊……（按此閱讀更多）

意「橙背心」示威

意大利出品的橄欖油備受消費者追捧。但在極端氣候、蟲害和外來細菌爆發三重打擊下，當地產量大跌57%，甚至令這個「橄欖油之鄉」可能要從外地進口橄欖油。飽受失收影響的橄欖農更穿起「橙背心」示威，抗議政府處理不力……（按此閱讀更多）

東京奧運賄選醜聞

日本東京奧運委員會主席竹田恒和涉嫌在申辦奧運期間收買票數，早前接受法國司法部門調查。竹田周二（19日）出席在東京都內舉行的日本奧委會理事會會議，表示將在6月27日任期屆滿後離任，並會辭去國際奧委會（IOC）委員職務……（按此閱讀更多）

必看話題文章

堺筋站變「肌肉站」？ 大阪地鐵中英文官網翻譯錯漏百出成笑柄

【日本賞櫻花】宇和島市宣告開花 東京花季緊接周四開始

鯨魚菲律賓擱淺 胃藏40公斤塑膠 脫水吐血活活餓死

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。