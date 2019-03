國家主席習近平周四(21日)起訪問意大利,正當外界揣測他會否跟教宗方濟各(Pope Francis)會面之際,教廷國務樞機卿帕洛林(Cardinal Pietro Parolin)在一本新書的引言寫道,北京不應害怕天主教會對中國抱持「不信任和敵意」。路透社指出,這似乎是梵蒂岡再釋出訊息,嘗試緩和北京疑慮。

在教廷地位僅次於教宗的帕洛林替新書《中國的天主教—尚待書寫的未來》(TheChurch in China - A Future Yet to be Written,暫譯)撰寫引言,他在文中寫道:「聖座不鼓勵對任何國家抱持不信任或敵意。」

他表示,天主教在中國的工作,「無法脫離對中國人民和他們合法政府的尊重、敬意和信任」。言語間似乎想嘗試釋除北京的疑慮。

路透社引述梵蒂岡高層消息報道,教宗願意與習近平會面,中國則暫未正式要求會面。倘若成事,這會是首次有中國領導人與教宗會面。

北京1951年和梵蒂岡斷交,及至2018年9月,雙方就中國的主教任命達成歷史性協議。外界關注習近平此行會否令中梵關係更進一步。

(路透社/中央社)