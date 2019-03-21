【一分鐘看世界】中美貿易談判、習近平訪歐洲、波音737 MAX

早晨，今天是3月21日，星期四。
天晴的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美貿易談判
有傳中美將在下周再度舉行貿易談判，就解決貿易問題最後衝刺，目標是在4月底達成協議。不過有知情人士指，鑑於波音737 MAX客機接連發生致命意外，中國考慮把這系列客機從購買美國貨品的名單中剔除，可能會阻礙中美貿易談判的進度。一貫反對特朗普關稅策略的華爾街金融界代表、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）受訪就指：「作為談判策略，它有可能成功。」（按此閱讀更多）
美國《華爾街日報》周二（19日）報道，中美將在下周再度舉行貿易談判，就解決貿易問題最後衝刺，目標是在4月底達成協議。（路透社）
習近平訪歐洲
中國國家主席習近平周四（21日）起展開歐洲三國訪問之旅，第一站將是意大利。習近平周三（20日）在意大利《晚郵報》發表題為〈東西交往傳佳話 中意友誼續新篇〉的署名文章。當中寫道，中國願同意方提升全面戰略夥伴關係，共建「一帶一路」。今次外訪，外界的關注點包括中國與意大利的「一帶一路」合作文件、中國企業對意大利4個港口的投資，還有習近平會否與天主教教宗方濟各（Pope Francis）會面……（按此閱讀更多）
習近平訪意：意大利北部的里雅斯特（Trieste）港口可能被列入兩國「一帶一路」諒解備忘錄之中。（Porto.trieste.it 照片）
波音737 MAX
波音737 MAX 8接連發生致命意外，美國運輸部正準備審視737 MAX 8客機的安全認證程序。美國傳奇飛機師薩利機長（Chesley Sullenberger）指，事件令美國在航空業界領先的地位一朝喪，又指出業界多個問題。有傳媒引述消息人士報道，印尼獅航（Lion Air）空難涉事客機在意外前一日已經出現同樣問題，但當時獲一名休班機師出手化解危機……（按此閱讀更多）
印度首富兄弟
印度首富安巴尼兄弟的鬥爭一直引起財經界的關注。最近，這一家族的內部鬥爭又有新進展。印度富商安尼爾（Anil Ambani）因瀕臨破產境地，於近期面臨牢獄之災，惟在最後關頭，其哥哥，印度首富穆克什（Mukesh Ambani）出手相救，而在此之前，安巴尼兩兄弟已歷過長時間的激烈家族鬥爭……（按此閱讀更多）
延長脫歐期限
英國首相文翠珊周三（20日）正式去信歐盟要求延長脫歐期限至6月30日，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）同日回應稱，可以容許短期押後脫歐，但決取於英國下議院是否能夠通過脫歐協議。文翠珊之後發表講話，指英國不會於原定期限3月29日脫歐。她又表示，現時取決於國會議員的決定，促請議員支持現有與歐盟商定的協議……（按此閱讀更多）
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