新西蘭「火速」立法加強槍管　美國政客倡效法：為何我們做不到？

新西蘭基督城（Christchurch）兩間清真寺上周五（15日）發生恐怖襲擊，釀成50人死亡。事件發生後，當地政府反應迅速，總理阿德恩（Jacinda Ardern）周四（21日）宣布實施更嚴格的槍械管制，包括禁止出售軍用半自動槍械和步槍。在野黨領袖也表示支持。 新西蘭的做法，在美國社會引來不少迴響，批評美國的槍管立法一拖再拖，要求政府效法新西蘭盡早修法。惟美國擁槍文化根深柢固，加上槍械協會對政界有強大影響力等，通過槍管仍有一定難度。

新西蘭發生槍擊案後，不少槍械店即時停售軍用半自動槍械和步槍等武器。阿德恩宣布當地4月11日起實施更嚴格的槍管，政府也提出涉款約1至2億新西蘭元的槍械回購計劃。

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議員呼籲跟隨新西蘭步伐

美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）在Twitter上轉載這則新聞，並表示「這是停止槍械暴力真正行動的模樣」。他呼籲美國要跟隨新西蘭的步伐，並對全國步槍協會（NRA）採取行動，以及禁止在美國售買和銷售攻擊武器。

This is what real action to stop gun violence looks like. We must follow New Zealand's lead, take on the NRA and ban the sale and distribution of assault weapons in the United States. https://t.co/lSAisDG9Ur — Bernie Sanders (@BernieSanders) 2019年3月21日

民主黨眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）表示，胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案已發生6年，但他們仍未能從參議院中通過槍械背景審查的表決。該次槍擊案造成28人死亡。

她稱，新西蘭在基督城槍擊案數日內便將「武器」踢出市場，認為這才是領導力的表現。

Sandy Hook happened 6 years ago and we can’t even get the Senate to hold a vote on universal background checks w/ #HR8.



Christchurch happened, and within days New Zealand acted to get weapons of war out of the consumer market.



This is what leadership looks like ⬇️ https://t.co/TcdR63anBt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 2019年3月21日

部分美國民眾視擁槍為「與生俱來」

全國步槍協會發言人勒舍（Dana Loesch）回應稱，「美國不是新西蘭。新西蘭人沒有擁槍和自衛這種不可剝奪的權利，但我們有」。

勒舍口中提及的是美國憲法第二修正案（Second Amendment），指「不得侵害人民攜帶武器之權利」，這也是政客經常用作詮釋「擁槍權」的根據；美國最高法院更於2008年以5比4票裁定槍管違憲。

美國中部和南部有不少民眾居於鄉郊，認為管有槍械可保障安全，加上在部分政客和美國步槍協會渲染下，他們認為擁槍是與生俱來的權利，繼而覺得監管槍械的措施都在侵犯其權利。

美國槍管：美國有學生遊行至華盛頓國會山莊，抗議聯邦政府仍未就槍管立法和打擊槍械暴力不力。（路透社）

新西蘭做法有何啟示？

美國近年槍襲事件頻頻發生，包括50死的奧蘭多同志夜店槍擊案、58死的拉斯維加斯槍擊案、17死的佛州校園槍擊案和11死的匹茲堡市猶太教堂槍擊案等。

在多宗「血的教訓」後，美國至少終於對槍械做出某些監管。那麼這次新西蘭的案例和政府行動又能為美國帶來什麼啟示呢？

支持槍管組織「 Guns Down America」執行董事沃爾斯基（Igor Volsky）和約翰斯．霍普金斯醫療中心專家薩克蘭（Joseph Sakran）在美國有線新聞網絡（CNN）發表文章指出，新西蘭沒有把槍管視為國家旗幟底下的問題，也沒有將擁槍者定型為「好人或者壞人」。

反之，新西蘭以「公共衛生」的角度看待問題，致力營造更好的環境，減少槍械所帶來的傷害；同時承認槍械在本質上帶有危險，故此應該增加擁槍的難度。

（綜合報道）