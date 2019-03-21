【勝利醜聞】鄭俊英被拘捕！　需脫光接受精密身體檢查於鐵窗過夜

韓國男星鄭俊英因涉嫌非法散佈偷拍性愛影片與照片，被立案並到警局前後接受兩次調查，今日（21日）晚上，法院正式發佈拘捕令，鄭俊英成為中首個被拘留的藝人。

鄭俊英今日（21日）到首爾中央地方法院接受調查前在傳媒面前公開道歉。（視覺中國）

據韓國傳媒報道，警方在鄭俊英家中發現關鍵證物後，檢方在19日向法院申請拘捕令。鄭俊英今日到首爾中央地方法院接受調查前在傳媒面前公開道歉：「很抱歉，我犯下了無法原諒的罪，我承認所有嫌疑​​，並向因為我而受到痛苦的女性們、因為毫無根據的誹謗遭受二次傷害的女性們，向至今所有愛我的人再次謝罪，我會一直過著反省的生活。」鄭俊英接受歷時三個鐘的嫌疑人審查後，步出法院時被雙臂被綁上警繩，雙手亦被戴上手銬並以藍布遮住。

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鄭俊英步出法院時被雙臂被綁上警繩，雙手亦被戴上手銬並以藍布遮住。（視覺中國）

警方於韓國時間晚上9時（香港時間8時）以涉嫌偷拍、散佈等嫌疑正式向鄭俊英發佈拘捕令：「考慮到現時被告人（鄭俊英）提供的物證、案件調查進度，擔心被告人會消滅證據，所以正式頒發拘留令。」據稱，鄭俊英須脫光接受精密身體檢查，包含確認肛門有沒有藏毒品或可自殘物品後，再拍疑犯入監照片。

有法律界人士分析，鄭俊英最高可面臨7年半的有期徒刑。（視覺中國）

鄭俊英日前因涉嫌在KakaoTalk聊天室中對外散佈多條偷拍性愛影片及教唆他人強姦等形象大插水，宣布退出娛樂圈。現在可能要面臨最高7年半的有期徒刑。