通俄調查摘要一家歡喜一家愁　特朗普支持者：一天雲霧散

經歷22個月的「通俄門」調查終於得出結果，美國司法部長巴爾（William Barr）周日（24日）向國會提交報告摘要，稱無證據顯示特朗普競選團隊勾結俄羅斯，亦無法斷定特朗普妨礙司法公正。 得悉消息後總統特朗普隨即宣布報告還他清白，並重申對他的調查是非法的：讓美國繼續偉大！

特朗普稱調查由始至終都是一個錯誤，並對結果表示歡迎。（路透社）

特朗普：讓美國繼續偉大！

特朗普分別在Twitter上及在佛州棕櫚灘（Palrm Beach）乘坐空軍一號回華盛頓時，向記者表達對調查結果的感想。他在Twitter宣布報告還他清白，寫道：「沒有合謀、沒有妨礙，完全和徹底的免罪。讓美國繼續偉大！」

特朗普則向記者表示，針對他的調查是一個遺憾：「我們的國家經歷這一項調查是一種恥辱，說實話，你們的總統要經歷此等事，你們應覺得慚愧才對。這調查還要在我大選前已經非法地開始，這是一個失敗的舉措。」

白宮發言人：特朗普得到完全免責

白宮同樣對「通俄門」調查結果表示歡迎，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在巴爾提交報告摘要後很快作出聲明，同樣表示調查沒有發現特朗普的合謀、勾結及妨礙司法公正，特朗普得到完全免責。

民主黨眾議院少數黨領袖佩洛西發表聲明，指報告摘要帶出很多問題，應全面公開調查報告所有內容。（路透社）

佩洛西：巴爾有偏見 應全面公開報告

眾議院少數黨領袖、民主黨的佩洛西（Nancy Pelosi）則表示報告摘要帶出了更多問題，同時質疑巴爾無法中立審視報告。佩洛西與參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）發表共同聲明，指出司法部長巴爾的回答帶出很多問題。

「米勒的報告雖未有像妨礙司法公正地指控總統，但正因巴爾過去曾對報告帶有偏見的記錄，無法對報告作出客觀的判斷，這表明有需要即時向公眾完全公開有關文件。」

納德勒：要傳召巴爾作證

民主黨眾議員兼司法委員會主席納德勒（Jerrold Nadler）表示，有必要就報告傳召巴爾作進一步解釋：「鑑於特別調查報告中令人關注的差異、司法部的最終決策及米勒未有免除總統的所有責任，我們將在不久的將來傳召巴爾在司法委員會上作證。」

參議院共和黨領袖麥康奈爾同樣歡迎調查結果，但未有如特朗普般指責調查自身。（路透社）

麥康奈爾：歡迎米勒在了解俄羅斯干預作出貢獻

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）同樣歡迎調查結果，但未有如特朗普般譴責調查：「俄羅斯正干涉我們的民主，是危險和令人不安的，我歡迎特別調查官米勒為我們努力了解俄羅斯在這方面的活動所做出的貢獻。」

「我期待參議院情報特別委員會將繼續努力解決外國干涉對我們民主體制構成的威脅，同時感謝司法部長將與米勒繼續審視調查報告，盡可能釋出更多相關資訊。」

格雷厄姆：一天雲霧散 美好的一天

共和黨參議員兼司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）則表示，報告澄清了特朗普的不利要素，更讚賞這是法治勝利、美好的一天：「沒有勾結，沒有妨擬司法公正，這是法治美好的一天，特朗普總統及其團隊的美好一天。」

「唯有那些希望使特朗普總統陷入困難的人來說，這才是糟糕的一天。米勒及其團隊徹底完成了調查俄羅斯的事情，現在是時候繼續前進，治理國家，並準備好為2020年前與俄羅斯及其他外國勢力對抗，防止他們干預大選。」

特朗普的兩名兒子，小特朗普及埃里克均趁機會挖苦傳媒及民主黨。（路透社）

特朗普兒子：要報以恥笑 CNN超爛的！

特朗普的兩名兒子，長子小特朗普（Donald Trump Jr.）及埃里克（Eric Trump）都分別對調查報告感到高興。兩人與父親一樣，藉機會攻擊民主黨及媒體。小特朗普在Twitter上說道，媒體和民主黨是這次通俄調查的共謀，他們只會加倍努力推進他們「扭曲且病態的陰謀論」，並稱他們應得到「羞辱和恥笑」。

埃里克亦表示：「美國有線新聞網絡（CNN）耍了兩年的謊言，美國人沒和俄羅斯勾結還有哪部分不清楚？CNN超爛的。」