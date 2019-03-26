【何志平案】美檢察官斥何志平「厚顏無恥」

民政事務局前局長何志平涉嫌行賄非洲政要案，2018年底在美國被陪審團裁定洗黑錢等7項控罪罪成，法官於紐約當地時間周一（25日）早上、本港時間周二（26日）凌晨判刑。何志平被判囚3年及罰款40萬美元（約314萬港元）。法官判令何須於今日起12個月內繳款，但就不需要交還相關賄款。 美國司法部發布新聞稿，當中包括美國紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）美國助理檢察官本奇科夫斯基（Brian Benczkowski）對此看的看法，其中伯曼對何志平予以抨擊，指他「厚顏無恥」。

伯曼指何志平的行為是「厚顏無恥」（brazen），包括向乍得總統提供裝有200萬美元現金的禮物盒。他指：「海外行賄的行為打擊多國市場的公平，侵蝕公眾對其國家領袖的信心，以及對守法的人和企業來說很不公平。這天的裁決確認何的行為所造成的嚴重傷害。」

聲明亦寫下本奇科夫斯基對此案看法：「這一種腐敗暗中破壞全球市場以及讓守法企業與個人的公平競爭環境發生傾斜。司法部會繼續調查以及檢控從事海外行賄的個人及企業。」