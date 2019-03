【何志平案】親開腔求情　獲遞紙巾擤鼻涕　官：你還有很多可貢獻

民政事務局前局長何志平行賄非洲政要案,法官於紐約當地時間25日早上、本港時間26日凌晨判刑。何志平被判囚3年及罰款40萬美元(約314萬港元)。何志平庭上首度親自開腔作求情陳述,期間一度疑似落淚,何自稱患感冒,並用紙巾抹鼻涕。記者未見其妻子胡慧中到場支持。 總結陳詞前,何向法官Loretta Preska躹躬表謝意。法官則回應指何志平70歲未算老,還有很多可以貢獻。 駐紐約特約記者:沈璐 記者:鄭嘉如 連線報道

何志平今日身穿囚衣出庭,腳上有鎖鏈。他一度疑似落淚,但就稱患感冒。法官透過書記向他遞上紙巾抹鼻涕。(美聯社)

民政事務局前局長何志平於紐約當地時間25日早上、本港時間26日凌晨,於美國法院被判囚3年及罰款40萬美元(約314萬港元),法官下令12個月內繳清款項。何稍後還柙地點將於七至十日後宣布。

何志平今日一如以往親自到庭聽審 。到庭時,何志平望向公眾席嘴角微微上揚,不算微笑。但就似神態自若,看不出緊張或焦慮的心情。何並不像審訊期間穿唐裝,而是穿着深藍短袖囚衣、內穿土黃色T恤,腳上戴有腳鏈,走路時發出金屬聲響。與過去一樣,今日公眾席上未見妻子胡慧中或其他家人到庭聽審,大部份人是記者。

何志平今日親自陳詞求情,語速平緩,偶有停頓,疑是試圖平伏情緒。(美聯社)

親自向法官求情 一度用紙巾抹鼻涕

自被捕以來,何志平甚少公開開腔,但今日判刑前,他卻選擇親自向法官以英語作求情陳述,歷時約五至十分鐘。

期間何一度疑似落淚,但就稱自己因為天氣冷而患感冒。法官透過法庭書記向他遞上紙巾,給何抹鼻涕。陳詞時,何志平說話語氣平穩,語速平緩,但偶爾停頓,似是試圖平伏情緒。

何被關柙的大都會懲教所,今年二月曾因停電數日而無暖氣及電力供應,囚獄多1600名犯人被迫抵受嚴寒零下氣溫。

何說,感謝所有曾為他求情的人,尤其是其他囚友。何指,求情信提醒了他生命中選擇走過的路,並指生命中最近的一章,亦是他人生中最困難的一章。(The letters remind me of the path I’ve taken in my life… The latest chapter is the most difficult in my life.)

曾「感到一生就此完結 身邊世界也一同崩塌」

憶述被捕以來的心境,何志平指被捕後,「有些時刻我感到我的一生就此完結了,我身邊的世界也一同崩塌。」(There have been times I felt my life was over and the world around me collapsed.)

他形容後來「在海外被關柙,考驗了我的內心的力量和信仰」。「這體驗擴闊了我的視野、思想和心胸」(The experience opened my eyes, mind and heart.),並指「我從過去16個月學到關於生命、世界和人性。」(I've learned from the past 16 months about life, the world, and human nature.)

何指自己為所作的事感到懊悔,為家人造成很多負擔和苦況,因為家人和朋友都因為他的行為而受了很多苦。他提到,妻子胡慧中母親數月前過世,因此他對不能分擔妻子的悲傷感到萬分抱歉。他說:「我為我所作的承擔一切責任。」( I accept full responsibility for what I did.)

何感謝家人、朋友和懲教所

何感謝家人和朋友對他不離不棄的支持,又感謝大都會懲教所對他的教導、以及從不豐裕的預算中給他買了一把小提琴,讓他可以在囚獄的聖誔派對上演奏。他亦表示感謝法庭和陪審團。

法官Loretta Preska對何志平說,70歲並不算老,他仍有很多可以貢獻。(資料圖片/美聯社)

向法官躹躬表謝意 官:「你還有很多可以貢獻」

總結陳詞前,何還向法官說:「我媽媽今年夏天93歲了,她總是教導我致謝要真誠。我用傳統中國人的方式向你致謝。請接受我以躹躬表示感激和感謝。」(Please accept a bow of gratitude and appreciation.)語畢,何向法官Loretta Preska躹躬,以表謝意。

法官總結案件時,對何志平語重心長指:「人人都說70歲算老了,但請相信我,事實並非如此。你還可以作出很多貢獻,你還有很多未做。」(People say that 70 years is old. Take it from me that it is not. You have a lot to offer. You have a lot yet to do.)

曾呈149封求情信 獄中與妻保持聯絡

早前何志平代表律師向法官呈上149封來自不同界別人士的求情信,當中胡慧中形容自己四出請求朋友為夫撰求情信、形容丈夫為「幾乎絕種的君子」,又指有朋友拒絕幫忙。其18歲女兒何淦璇亦撰信指何志平「對我真的很重要」。

其實,何志平獄中一直有與胡以電話及電郵通訊。近日曝光由何從獄中發出的電郵中,何親暱地稱太太做「lo pall」(老婆)、胡亦指自己會整天守候在電話旁,等他來電。

香港01駐紐約特約記者沈璐,今日到庭採訪何志平判刑最新消息。(香港01) 對比審訊時神態輕鬆有禮 聞判後指「預咗,都係咁」 何志平2017年年尾在紐約被捕後申請保釋時,本來神態輕鬆,但當法官表明不批准保釋後,卻雙腳一沉,強顏歡笑。至去年審訊歷時八日,期間何志平神態保持輕鬆有禮,更與多名惜日相識的工作伙伴、被傳召到庭的證人揮手打招呼。 但獲判罪名成立後,何志平顯得神情哀傷,欲言又止,身體緊縮,約五分鐘後才靠回椅背。終以廣東話開腔,向公眾席上人士表示:「預咗,都係咁」。當記者問他有何說話對香港人說,他只言:「多謝」。

何去年12月被陪審團裁定違反美國《海外反貪腐法》及洗黑錢等當中七宗罪成。何至今已還柙紐約大都會懲教所16個月。扣除還柙期間所服刑期,何預計將於2020年5月方可出獄。