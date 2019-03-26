【何志平案】最快2020年6月獲釋 　代表律師未表明會否上訴

民政事務局前局長何志平行賄非洲政要案，法官於本港時間26日凌晨於紐約判刑。何志平被判囚3年及罰款40萬美元（約314萬港元）。何志平庭上首度親自開腔作求情陳述，一度疑似落淚，但稱患感冒，要以紙巾抹鼻。 何志平代表律師Edward Kim指，雖然刑期為36個月，但若何獄中表現良好，最快只需在監獄待31個月，扣除還柙期間所服刑期後，即2020年6月可獲釋，又謂刑罰比起同類案件，已算不錯，但未有回應記者提問會否上訴，稱正衡量選擇。 駐紐約特約記者：沈璐 記者：鄭嘉如 連線報道

民政事務局前局長何志平去年底被陪審團裁定違反美國《海外反貪腐法》及洗黑錢等共七宗罪，今日終於在美國南紐約州聯邦法院被判囚3年、罰款40萬美元（約314萬港元），並須繳700美元（約5,500港元）特別評估費用。何志平2017年尾在紐約被捕，至今已還柙紐約大都會懲教所16個月。在扣除還柙期間所服刑期後，何代表律師Edward Kim稱，如果何在獄中表現良好，預計最早將於2020年6月可出獄。

法官本來下令何6個月內繳清罰款款項，但代表律師Edward Kim求情請法官給予更多時間，法官終判令12個月內繳款。何稍後還柙地點將於七至十日後宣布。

香港01駐紐約特約記者沈璐今日到庭直擊何志平判刑情況。（香港01） 最早明年6月可出獄 未提上訴 何志平代表律師Edward Kim步出法庭時回答記者提問指，何志平身體很好，而他面對的刑罰比同類案件，已算不錯。對於記者提問何方會否作出上訴，Edward Kim未有正面回應，只稱正衡量選擇。 何志平實際獲判刑罰，較控方早前提出的五年量刑建議為短，但罰款金額就與控方建議一樣。一般貪賄案可能要求被告交還相關賄款，但控方在判刑前指此項在何志平案中並不適用。

代表律師求情：行賄並不代表何志平的一生

何志平代表律師Edward Kim庭上向法官陳詞時強調，希望法官考慮何志平這個人生命的全部，並指他是真誠地感到懊悔。律師庭上提及何志平前半生的事迹，指他從卑微背景一路走來，一生致力於幫助別人。從美國回流香港後，也一直致力提高香港的醫療水平，幫助培育新一代醫護人士，又熱心慈善事業，在香港政府工作時更為香港造了極大貢獻，在中華能源基金會工作時亦為機構利益盡職。他總結陳詞時又指，自己代表過很多客戶，惟何是脫穎而出的（exceptional），自己甚至為代表何志平而自豪。

法官：量刑指引刑期過重 已考慮何往績和人格

量刑指引的建議刑期長達21年，但法官Loretta Preska指出，雖然何志平的罪行十分嚴重，但以此罪行的嚴重程度來看，建議刑期明顯是過重。她說，量刑時已考慮到何志平的往績和人格，並承認他在慈善事業上的成就頗豐，又為人敬重。法官又引述求情信內容指，何曾秘密捐款，顯示他擁無機心的善心，反映他的人格。法官又謂，何志平行賄的行為雖然是他生命中的一小部份，的確是傷害到世界上很多人，但並不代表他的一生。法官認為，何在獄中為囚友「補習」、教導他們如何準備工作面試、撰寫求職履歷等，改變很多人的一生，證明何可有很多貢獻。

法官總結案件時語重心長地對何志平說：「人人都說70歲算老了，但請相信我，事實並非如此。你還有很多可以貢獻，你還有很多未做。」（People say that 70 years is old. Take it from me that it is not. You have a lot to offer. You have yet to do.）

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辯方呈149封求情信 服刑完待遣返要多坐兩週「移民囚」

何志平代表律師早前向法官呈上149封求情信，並指何志平由被捕至今已關柙16個月，要求法官考慮判處何已服刑期，讓他可以馬上獲釋。辯方又提到，何志平即使因已服刑期而獲釋，亦必須要被移民局扣留而面臨一段時間的「移民囚」，該處的還境比何現身處的大都會懲教所更差，對何志平已是足夠懲罰。

《香港01》去年報道引述移民律師翁振信指，何志平刑滿亦不能馬上出獄。翁指出，何的護照現已過期，對於一般中國公民而言，中國領事館絕大部份情況下會以該人士有案底為由，拒絕向曾服刑一年或以上的人士發放中國護照，令美國不能遣返該等中國籍人士。

與澳門商人吳立勝案極相似 吳被判囚4年 罰150萬美元

何志平案與去年澳門富商吳立勝賄賂聯合國官員的案件，無論犯案手法，涉及的人脈都極為相似，甚至檢控官都是同一人。何、吳二人皆是以聯合國認可機構提供的身份便利，接觸多名聯合國大會主席，以及其他國家的外交政要。

吳立勝於2018年被判處4年囚禁、罰款一百萬美元、交還約30萬美元、以及充公價值150萬美元的資產 。吳案中的法官勒令吳需在服刑完畢後，馬上被遞解出境。吳現時仍在服刑，其後將被轉移至移民和海關執法局坐「移民囚」約兩星期，及後才可被遣返中國。