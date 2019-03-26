【日韓關係】韓國法院裁定扣押三菱重工資產

有關二戰期間強徵奴役訴訟案中，韓國最高法院終審判處日本三菱重工賠款，該日本公司拒絕支付金額。韓國大田地方中級法院周一（25日）裁定，扣押三菱重工的資產，公司將無權售賣和轉讓在韓國持有的兩項商標和6項專利。

由於法院批准扣押資產，故原告方會否申請出售資產成為焦點。原告的代表律師發聲明表示，如果看不到三菱重工的誠意，將繼續採取套現手續，並考慮將8.04億韓圜（約558萬港元）的資產變賣。

日本內閣官房長官菅義偉在記者會上譴責稱，案件的進程變為極其嚴重的情況。他稱將從保護日企展開正當經濟活動的角度出發，希望與相關企業保持密切聯繫合理應對。日本政府又表示，如果企業遭受實際損失，將不惜採取對抗措施。

這次是繼1月新日鐵住金案後，第二宗韓國法院批准扣押日企資產的案件。案件為韓國二戰強徵奴役勞工訴訟的一部分，此前韓國法院已裁定相關日企作出賠償。

三菱重工案5人原告團之一、唯一仍在世的受害者金成州（音譯）提告，指她在1944年被學校欺騙，加入「女子勤勞挺身隊」前往三菱當年在名古屋的飛機生產工地，遭強制勞役。

韓國律師團計劃4月內對日企追加起訴。日本政府則要求根據1965年通過的《日韓請求協定》與韓國政府磋商，惟韓方未有相關回應。

（共同社／日經中文網）