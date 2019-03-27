美西南航空波音737 MAX 8飛機緊急迫降　涉引擎故障

美國西南航空公司（Southwest Airlines）一架沒有載客的波音737 MAX 8飛機周二（26日）下午緊急迫降奧蘭多國際機場（Orlando International Airport），此前機師報告它出現引擎問題。美聯邦航空管理局（FAA）稱，引擎問題與疑是導致過去2次空難的反失速系统（anti-stall system）無關。

這部編號為8701的西南航空公司航班機當天從奧蘭多飛往美國西海岸的南加州物流機場，從起飛到迫降僅11分鐘。當時機上沒有乘客。

這架沒有搭載乘客的西南航空公司飛機原計劃飛往加州維克托維爾（Victorville）。航空公司是在當地飛機倉庫存放這架飛機。

西南航空表示，涉事機師在起飛後不久報告引擎有「表現問題」，惟具體情況仍在調查中。

美國聯航空局表示，正在進行調查，這問題與導致FAA停飛737 MAX飛機的問題無關。 過去5個月內，波音737MAX機型發生兩宗空難（2018年10月29日及2019年3月10日），美國在多個國家及航空公司宣布停飛這款飛機後，3月13日亦加入這個行列。根據聯邦航空局的命令，航空公司不允許該款型號的飛機運送乘客。

（綜合報道）