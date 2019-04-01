教宗方濟各訪摩洛哥主持彌撒　強調跨宗教對話

教宗方濟各（Pope Francis）訪問摩洛哥，周日（3月31日）主持彌撒。他向當地信眾表示，天主教徒的使命並非令鄰舍改信天主教，而是與信仰不同的人以手足之情交往，並強調跨宗教對話的重要。

教宗首都拉巴特（Rabat）的大教堂會見天主教群體領袖，並向他們表示，雖然在摩洛哥中，天主教徒屬少數，但並不是問題。教宗提到教會的增長不是由信徒數目來定斷，而是根據信眾產生變化，以及喚醒奇蹟和同情心的能力而定。

教宗啟程返回羅馬前於體育館為近萬名信眾主持彌撒。他強調跨宗教對話的重要，並呼籲民眾不要根據不同的道德、社會、種族或宗教標準為各人分類。

摩洛哥350萬人口中，只有2.3萬羅馬天主教徒，大部分為外國移民，其餘人口主要信奉穆斯林。當地亦有最多近6000名穆斯林改信天主教，但由於政府禁止穆斯林改變信仰，信徒大部分都只能私下在家中進行彌撒。但有不少人周日仍湧往出席教宗主持的彌撒，表示希望教宗到訪可以令摩洛哥政府對宗教多樣有更大程度的包容。

教宗周六（3月30日）抵達摩洛哥展開兩日訪問行程。他提到，築起屏障和煽動恐慌，無法解決移民問題，並指難民應享有權利和獲尊重，收容難民的國家不應存有「各種形式的歧視和仇外心理」。

（路透社／美聯社）