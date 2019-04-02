阿爾及利亞官媒：總統會在4月底前辭職　結束超過20年執政

撰文：凌俊賢
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北非國家阿爾及利亞（Algeria）連續第6個星期爆發反政府示威，軍方罕有介入。總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）周一（4月1日）公布看守政府內閣成員名單。當地官媒APS及後引述官方聲明指，總統會在4月28日任期結束前辭職。
阿爾及利亞國營通訊社APS引述聲明報道，布特弗利卡辭職是要確保國家機構可以持續運作，並補充說他會在2019年4月28日前辭職，但無交待進一步細節。阿爾及利亞安納哈爾電視台（Ennahar TV）引述政治消息指出，布列弗利卡或於周二（4月2日）宣布辭職，惟有關消息未被確認。
APS同日報道，現任總理貝德維（Nouredine Bedoui）將出任看守政府總統，負責領導27名內閣成員。中央銀行行長盧卡（Mohamed Louka）出任財長；前任國家能源與天然氣公共設施部門主管阿爾卡卜（Mohamed Arkab）出任能源部長；至於上周提出運用憲法第102條促請總統下台的軍隊幕僚長薩拉赫（Ahmed Gaed Salah）中將則仍獲任命，將擔任國防部副部長一職。
自1999年起執政、年屆82歲的布特弗利卡於3月11日宣布放棄爭取第4度連任。他自2013年中風後已很少公開露面。他早前提出爭取第四度連任總統，激發全國連續第6個星期的反政府示威，數十萬人周五（29日）走上街頭遊行抗議。
（綜合報道）