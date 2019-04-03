【英國脫歐】里斯本第50條　英國要如何再延後脫歐限期？

英國距離脫歐的新限期倒數只有一周，首相文翠珊已表示會要求歐盟再延遲限期，以便爭取時間讓協議通過。要再次就《里斯本第50條》要求延期，英國可以怎樣做？

英國能否延遲脫歐的權限在於歐盟，若歐盟拒絕，英國必須在4月12日前決定用哪一種形式脫歐。（路透社）

英國有意延至5月22日脫歐

英國需要延遲脫歐，是指英國需要就《里斯本第50條》，要求延遲脫歐期限。《里斯本第50條》註明脫歐期限是兩年，要延期的話，英國需要通知歐盟，並取得歐盟同意。

英國原定期限是3月29日，現在已延期至4月12日，相信需要再延遲至5月22日。歐洲議會選舉將在5月23日舉行，英國不希望參與選舉，所以定在前一天脫歐。

延期決定權在歐盟手中

不過是否允許延長的決定權在歐盟手中，歐盟早前已不停發出消息，指歐盟成員已開始對英國失去耐性，同時感到英國很大機會硬脫歐，因此不一定認為延遲一個月能讓脫歐協議通過。

若歐盟不允許延期，英國將在4月12日脫歐，若在此前國會仍然無法通過脫歐協議，英國將會無協議脫歐。

英國實際可要求更多時間

英國實際可選擇要求更多時間，延遲半年至一年的脫歐限期。但除上述英國需參與歐洲議會選舉外，更長時間的延期或會加深國內矛盾及混亂。

另一個可能是英國會要求延遲更長時間，以便舉行大選或第二次公投，但現時英國政府未有此打算。同時若第二次公投選擇依然脫歐，事情將繼續糾纏下去無法解決。

別忘了英國可單方面取消脫歐

值得一提的是，延期脫歐的決定雖然在歐盟手中，但撕毀《里斯本第50條》，即取消脫歐的決定權在英國手上。英國實際可以自行取消脫歐，而無需得到歐盟成員國允許。這意味英國至脫歐限期前可隨時反悔，但這需肩負脫歐失敗的政治後果，現時英國政府亦無意採取這一步。