波音再被揭飛行軟件有問題　減產搶修爭取復航

現時多國禁飛的波音737 MAX再遭揭發飛行軟件有問題。美國傳媒周四（4日）引述消息人士指，軟件問題影響襟翼和其他控制飛行的硬件。波音承認軟件有額外問題，但強調只是「小問題」。公司周五（5日）宣布減產，專注修復軟件問題。

美國《華盛頓郵報》引述兩名官員指，除「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）之外，波音第二項軟件問題影響襟翼和其他控制飛行的硬件，對飛行安全至關重要。官員表示，新問題是導致波音推遲737 MAX客機復飛計劃的原因。

波音原定上周向聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）提交軟件更新內容作審核。但聯邦航空管理局發言人周一（1日）指，預計在未來數周內收到最終更新內容。

波音承認，聯邦航空管理局已下令公司修復飛行軟件的第二項問題。但發言人強調新發現的軟件問題只是「相對小問題」，與防失速系統無關，公司已進行修復工作。

波音其後宣布，由4月中起縮減生量737 MAX飛機數目，由每月52架減至42架，專注修復軟件問題。公司亦宣布將成立特別委員會檢討飛機設計和發展程序。受消息影響，盤後股價周五在市後交易時段下跌近2%。

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）初步調查報告周四（4日）出爐，提到失事客機感應器讀取的數據出錯，機師按照飛機製造商波音的建議程序操作仍未能阻止客機墜毀。波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）同日向空難的死難者家屬致歉。

（美聯社／華盛頓郵報）