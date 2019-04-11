蘇丹疑似發生政變　總統傳遭廢黜　軍方將發布聲明

黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）報道，蘇丹軍方成功策動政變，該國總統巴希爾（Omar al-Bashir）所有職務已被解除。 蘇丹國營電視台及電台周四（11日）早上宣布，軍方將發布重要聲明，料在數小時內公布。

廣場電視台報道，軍方擬創立一個軍事委員會，並在在過渡期內管理國家達1年。

該國迄今尚未有官方人士出面說明上述報道是否真確。然而即使如此，在國內示威者抗爭行動持續的情況下，可以確定是，巴希爾的管治已搖搖欲墜。

蘇丹自2018年12月起爆發示威，民眾上街抗議物價急升。事件導致在位30年的巴希爾宣布解散內閣，以及宣布國家進入為期1年的緊急狀態。

這一輪示威來到周四（11日），已是踏入第6天。示威者在軍方總部紮營，要求巴希爾下台。軍方總部是巴希爾官方住所，以及國防部所在之處。

示威期間安全部隊成員與民眾發生衝突，導致有人傷亡，至少22人死亡、逾150人受傷。死者包括5名士兵。組織示威的人說，軍方士兵有介入事件，保護請願人士。被殺的5名士兵也是在這個的情況下被殺。

路透社的記者報道，軍方車輛已進駐首都喀土穆（Khartoum）主要幹道。

有分析擔心，如這場政治危機未能和平解沃、以及該國保安部隊內部敵對勢力爭權，可能導致該國陷入無政府狀態。

（綜合報道）