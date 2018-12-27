【蘇丹示威】由麵包加價觸發的示威　力量足以撼動獨裁政府嗎

蘇丹政府上周決定將民眾主要食糧麵包加價兩倍，觸發大型示威。民眾連日上街抗議物價高漲和基本商品短缺，甚至要求獨裁總統巴希爾（Omar al-Bashir）下台。 巴希爾政府在過去近30年統治中，除了涉嫌進行種族滅絕等殺戮行為外，亦未能解決經濟問題。國內精英擁有大量財富，卻是「肥上瘦下」，民眾生活艱苦。至今民憤沸騰，極權政府流露出的一絲忌諱，或成為民眾的一點希望。

連日示威圖動搖30年獨裁政權

蘇丹國內經濟長期陷入困境，民眾生活艱苦。政府最近將一條麵包的價格由1蘇丹鎊（約0.16港元）加價兩倍至3蘇丹鎊（約0.49港元），加上跟隨國際貨幣基金組織（IMF）建議取消向汽油和小麥提供補貼，隨即引發連日大型示威。

在巴希爾政府過去近30年的統治間，貪污和經濟管理不善的問題一直未有解決，民眾對此極為憤怒。有示威者聲言有望推翻巴希爾的軍政府，或至少可能挑戰到政府的合法地位。發起周二（25日）集會的蘇丹專業協會（Sudanese Professional Association）指，會向國會提交備忘錄，要求政權下放政治和行政權力予蘇丹人民，結束30年的獨裁專政。

蘇丹示威：蘇丹政府最近決定將民眾主要食糧麵包加價兩倍，觸發大型示威。（路透社）

政權殺戮 民眾抗爭未果

1989年，巴希爾在政變中奪權，以獨裁方式統治蘇丹至今。在巴希爾的治下，國民人權遭剝削。外界指控巴希爾政府在達佛（Darfur）進行屠殺，自2003年起對當地數以百萬計的人實行種族滅絕。國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）也因而向涉嫌干犯戰爭罪行的巴希爾發通緝令。

雞蛋對石頭，民眾面對極權政府，在示威中往往只會落得悲慘的下場。2013年，數以百計的示威者抗議調高燃料和煮食煤氣的價格，政府出動武力鎮壓。據人權組織指，逾200人在示威中死亡。2016年，在蘇丹首都喀土穆（Khartoum），大批民眾發起公民抗命，連日罷工罷課。但民眾換來的，卻是藥物、燃料和電力費用大幅上升。

蘇丹示威：示威者在阿特巴拉（Atbara）放火焚燒執政黨總部。（美聯社）

走近倒台邊緣 獨裁政府非無懼

雖然蘇丹國內一直有民眾發起反政府示威，但仍無法動搖巴希爾政府。直到今日，政權終於開始感覺到來自人民的威脅。

近期的示威爆發後，當局已拘捕14名來自反對聯盟全國共識力量（National Consensus Forces）的成員。政府甚至關閉互聯網服務和社交媒體網站，首都的大學和學校亦停開，試圖阻止民眾加入示威。非政府組織正義非洲（Justice Africa）社運人士穆罕默德（Hafiz Ismail Mohamed）指，當權者正感到恐慌，形容自己未曾見過他們如此驚惶失措。

面對洶湧群情，巴希爾出言安撫民眾，承諾會推行「真正改革」。但穆罕默德續稱，當今政權已無法靠推行經濟改革制止示威，因為經濟結構已極為腐敗，他們完全不知道應該如何運作下去。他形容說：「政權遇上一道高牆，而他們不知該怎麼辦。」

（綜合報道）