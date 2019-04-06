311福島震災被遺棄　日本大叔8年來獨力照顧200隻狗狗

8年前東日本大地震造成極大破壞，導致福島核電廠設備損毀，核洩漏令當地居民被逼撤離，亦令不少貓狗與主人永遠分離。

不少狗狗亦默默地等待主人回來迎接牠們。（節目截圖）

杳無人煙的浪江町



位於福島，在核電廠二十公里範圍內的浪江町當年亦是重災區之一，所有居民都被逼撤離。直到2017年才解除避難指示，可是卻只有零星居民搬回來，現只有不足900人。



町內四處仍一片荒蕪（點擊圖片觀看）

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獨留町內照顧狗狗



地震後8年間，一位叫作赤間徹的大叔撤離時，看到很多狗狗與主人分離後無依無靠的悲慘光景，決定讓家人先行避難，自己則獨留在町內，開放自宅收留無家可歸的狗狗們。



近日日本電視台節目《天才!志村動物園》探訪赤間先生，了解他及狗狗們的近況。



點擊影片觀看

希望狗狗們的主人看到節目後，能盡快回去接走牠們重聚。畢竟8年對狗狗來說，相當於大半年的時間啊...

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