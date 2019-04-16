特朗普建議波音　737 MAX改名再推出市場

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）一架載有157人的客機3月10日墜毀，機上全員罹難，涉事飛機型號波音737 MAX事後被全球多地禁飛。美國總統特朗普（Donald Trump）周一（15日）在Twitter發文，建議波音公司修理好軟體後，將737 MAX重新命名。

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

特朗普周一在Twitter表示：「我對建立品牌懂什麼？可能什麼都不懂（但我還是成為了總統！），但如果我是波音，我會修理737 MAX，增加一些厲害的功能，然後為飛機改個新名字。沒其他產品受過這樣的挫折，不過再說，我又懂些什麼？」

對於特朗普的提議，航空專家表示，重新命名飛機型號不是一個可取的辦法。美國大氣研究集團（Atmosphere Research Group）主席哈特費爾特（Henry Harteveldt）指出，「飛機不是洗衣粉、香口膠或阿士匹靈，你不會也不能隨便改名。飛機型號是用於聯邦航空局（FAA）證書和機師訓練的。而且你也沒法改變飛機外型，所以乘客和機組人員能一眼看穿這是架737飛機。」

波音公司發言人比克斯（Chaz Bickers）周一（15日）表示，波音正專注測試和實施軟件升級，並重新建立航空公司、機師和大眾對波音的信任。

（綜合報道）