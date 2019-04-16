美國司法部周四公開通俄調查報告節錄版

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美國司法部周一（15日）表示，司法部長巴爾（William Barr）計劃當地時間周四（18日）早上公布「通俄門」調查報告的節錄版。

司法部發言人庫佩茨（Kerri Kupec）未有提出公開報告的確實時間，但指近400頁長的通俄調查將會公開予國會和公眾。

民主黨議員一直要求司法部公開全份報告，不刪減任何部分，並指要獲取特別檢察官米勒（Robert Mueller）所掌握的證據。司法部目前僅會公開節錄版，民主黨很有可能不會就此作罷。

總統特朗普之後在Twitter上發文再次攻擊米勒的調查團隊，指他們是「憤怒的民主黨人」，亦是前國務卿希拉里（Hillary Clinton）的支持者，又批評整個調查為騙局。

特別檢察官米勒團隊用上2年時間調查特朗普競選團隊在2016年總統大選有沒有勾結俄羅斯。巴爾3月24日向國會提交4頁摘要，巴爾的結論是，米勒在通俄調查所提的證據，不足以支持起訴特朗普妨礙司法公正。

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（路透社／美聯社）

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