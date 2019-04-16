美國司法部周四公開通俄調查報告節錄版

美國司法部周一（15日）表示，司法部長巴爾（William Barr）計劃當地時間周四（18日）早上公布「通俄門」調查報告的節錄版。

司法部發言人庫佩茨（Kerri Kupec）未有提出公開報告的確實時間，但指近400頁長的通俄調查將會公開予國會和公眾。

民主黨議員一直要求司法部公開全份報告，不刪減任何部分，並指要獲取特別檢察官米勒（Robert Mueller）所掌握的證據。司法部目前僅會公開節錄版，民主黨很有可能不會就此作罷。

總統特朗普之後在Twitter上發文再次攻擊米勒的調查團隊，指他們是「憤怒的民主黨人」，亦是前國務卿希拉里（Hillary Clinton）的支持者，又批評整個調查為騙局。

The Mueller Report, which was written by 18 Angry Democrats who also happen to be Trump Haters (and Clinton Supporters), should have focused on the people who SPIED on my 2016 Campaign, and others who fabricated the whole Russia Hoax. That is, never forget, the crime..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月15日

特別檢察官米勒團隊用上2年時間調查特朗普競選團隊在2016年總統大選有沒有勾結俄羅斯。巴爾3月24日向國會提交4頁摘要，巴爾的結論是，米勒在通俄調查所提的證據，不足以支持起訴特朗普妨礙司法公正。

（路透社／美聯社）