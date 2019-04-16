世越號意外五周年　沉沒原因仍然是謎

周二（16日）是韓國世越號事件的5周年，韓國舉行悼念活動。2014年4月16日，載着476人的世越號在前往濟州島途中，於珍島郡附近意外沉沒，造成304人死亡。但5年過去，意外的原因依然未明。

死者家屬及親友到訪珍島郡的港口，悼念逝去的親人。（YTN電視）

追悼會由416事故家屬協會及財團主辦，教育部、行政安全部、京畿道政府等部間均出席參加，悼念儀式在京畿道安山市花郎遊樂園舉行。世越號船上當時載有325名安山市檀園高中的師生，其中261人罹難。

韓國總統文在寅在周二早上，亦在社交網絡上貼文悼念。他稱必需徹查真相，嚴懲須為此負上責任的人，避免類似悲劇重演。

5年過去，事發後棄船逃走的人已被判刑，世越號亦被成功打撈上岸。但事故的真正原因仍未找到，意外成因依然是謎。

5年過去意外原因仍然是謎

世越號的悼念活動，早在上周已開始。死難者家屬和悼念活動的人們，在周六（13日）聚首首爾光化門廣場，再次呼籲政府盡快查明意外真相。在木浦市現世越號打撈後暫時放置的地方，人們在港口外牆上綁滿了象徵世越號事件的黃色絲帶。

高英煥（音譯）在周一（15日）來到了珍島郡的港口，在紀念館前望着遠方的大海：「無論是五年還是十年，只要一天沒查出真相，我都沒力返回家中。」他的兒子高友在（音譯）在世越號事件中死去，但因各種原因，至今仍未拿取兒子的死亡證。

據倖存者供述，世越號在意外發生前突然不尋常地傾斜，但因船上並無安裝俗稱黑盒的航程資料記錄儀，船上閉路電視系統和自動識別系統亦恰巧同一時間故障，因此未知是因船身結構出現問題，貨物平衡出現問題，還是因撞擊外物出現的意外。

（綜合報道）