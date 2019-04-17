【蘇丹政變】前總統巴希爾送監　烏干達稱願庇護

蘇丹民眾連月示威，執政30年的總統巴希爾（Omar al-Bashir）上周四（11日）遭軍方發動政變趕下台。路透社引述巴希爾兩名親屬消息指，巴希爾周二（16日）已被送往首都喀土穆（Khartoum）的科巴爾（Kobar）監獄。

報道引述一名監獄的消息人士指，巴希爾被監禁於高度設防的獨立囚室。巴希爾的親屬又指，自他被軍方趕下台後，便一直被軟禁在重度守備的總統府中。

報道指，烏干達將考慮對巴希爾提供庇護。該國外交國務部長（State Minister for Foreign Affairs）奧里耶姆（Okello Oryem）表示，不會因考慮接受巴希爾的申請而感到歉意。他稱，考慮對一名已倒台的蘇丹領袖作政治庇護並沒有危險。惟他指出，巴希爾並未聯絡烏干達當局。

巴希爾涉嫌干犯種族滅絕和戰爭罪行，遭國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）起訴和通緝。

蘇丹過渡軍事委員會表示不會把他交出，並可能留在該國審判；另外烏干達亦曾多次批評ICC是西方針對非洲的工具。

（路透社）